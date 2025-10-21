Viral: Este é o penteado de Marcia Soares que todas querem imitar

Marcia Soares recorreu às redes sociais para partilhar um conjunto de fotografias que mostram o lado mais privado do seu dia-a-dia. No meio de várias fotos, houve uma que se destacou: a ex-concorrente e comentadora surgiu com um penteado simples, elegante, mas arrojado, que todas querem recriar.

No registo em questão, que está na terceira posição do carrossel de imagens, Marcia surge com umas ondas muito naturais, que lhe dão um estilo mais 'wild' sem perder a elegância que lhe é tão característica. «O tal cabelo que vos tenho de mostrar como se faz», escreveu na legenda da mesma imagem.

Apesar de ainda não ter revelado o seu truque para fazer estas ondas soltas e super naturais em casa, há vários truques que pode adotar para as poder fazer. Um deles é dormir com várias tranças no cabelo, outro é comprar rolos e enrolar todo o cabelo até ele secar (pode usar a ajuda de um secador).

Na caixa de comentários, surgiram vários elogios por parte dos fãs. «Lindona 🤍», «Que luz bonita 🤍✨️», «Meu deus 🔥🔥», «Já te disseram que estás cada dia mais linda? 😏❤️», «Amei todas as fotos😍», «Adorei a 3° foto 🔥 ok e as outras também 🔥», «Que Mulher deslumbrante! 🔥», «Uma deusa!», pode ler-se, nos comentários.

Veja aqui a publicação em questão: