Viral: Este é o penteado de Marcia Soares que todas querem imitar

Ao Minuto

19:29
Dylan desabafa após o Especial: «O gajo que enfardou quatro chapadas num programa de televisão» - Big Brother
03:41

Dylan desabafa após o Especial: «O gajo que enfardou quatro chapadas num programa de televisão»

19:15
Liliana passada com atitude de Ana Cristina: «Foi só para apareceres, admite» - Big Brother
02:18

Liliana passada com atitude de Ana Cristina: «Foi só para apareceres, admite»

18:59
Inês e Bruno em clima tenso com Ana Cristina - Big Brother
03:52

Inês e Bruno em clima tenso com Ana Cristina

18:55
Raquel implacável com Liliana: «Eu não gosto de ti» - Big Brother
05:24

Raquel implacável com Liliana: «Eu não gosto de ti»

18:50
Última Hora: Explode uma discussão entre Pedro Jorge e Mariana em pleno direto - Big Brother
04:56

Última Hora: Explode uma discussão entre Pedro Jorge e Mariana em pleno direto

18:47
Pedro Jorge confronta Marisa: «Sinto que só sou eu que te procuro» - Big Brother
03:14

Pedro Jorge confronta Marisa: «Sinto que só sou eu que te procuro»

18:40
Há pessoas desconfortáveis nos grupos? Concorrentes são confrontados - Big Brother
06:18

Há pessoas desconfortáveis nos grupos? Concorrentes são confrontados

18:34
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior - Big Brother

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

18:22
Leandro está a apaixonar-se por Pedro Jorge? - Big Brother
01:37

Leandro está a apaixonar-se por Pedro Jorge?

18:19
Liliana fala sobre Zé a Fábio: «Não confio...» - Big Brother
04:03

Liliana fala sobre Zé a Fábio: «Não confio...»

18:12
É o fim? Liliana passada com Fábio: «Não quero um homem assim lá fora» - Big Brother
03:35

É o fim? Liliana passada com Fábio: «Não quero um homem assim lá fora»

18:00
Marcia Soares sobre Dylan: «Vai ser relembrado pelas quatro bofetadas e a Vera como mãe guerreira» - Big Brother
01:01

Marcia Soares sobre Dylan: «Vai ser relembrado pelas quatro bofetadas e a Vera como mãe guerreira»

17:36
Marisa Susana e Liliana falam de Inês pelas costas: «Veio para O Congela» - Big Brother
07:06

Marisa Susana e Liliana falam de Inês pelas costas: «Veio para O Congela»

17:28
Bruna: «Há aqui pessoas que não quero que adivinhem o meu segredo» - Big Brother
08:03

Bruna: «Há aqui pessoas que não quero que adivinhem o meu segredo»

17:09
Inês pensa ter descoberto o segredo de Dylan! Será que acertou? - Big Brother
02:02

Inês pensa ter descoberto o segredo de Dylan! Será que acertou?

16:50
Pedro Jorge passa-se com Marisa à frente de Leandro: «Estou farto de te aturar» - Big Brother
09:41

Pedro Jorge passa-se com Marisa à frente de Leandro: «Estou farto de te aturar»

16:49
Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan - Big Brother

Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan

16:48
Marisa Susana e Bruna em picardias: «Vou fingir que percebi» - Big Brother
02:12

Marisa Susana e Bruna em picardias: «Vou fingir que percebi»

16:37
Inês estava disposta a terminar a relação cá fora? Vera expõe conversa íntima que teve com a concorrente - Big Brother

Inês estava disposta a terminar a relação cá fora? Vera expõe conversa íntima que teve com a concorrente

16:34
Liliana pode interessar-se por Pedro Jorge? «Toda a gente acha isso» - Big Brother
06:59

Liliana pode interessar-se por Pedro Jorge? «Toda a gente acha isso»

16:21
Pedro Jorge em momento delicado: «Que jogo é este!?» - Big Brother
04:54

Pedro Jorge em momento delicado: «Que jogo é este!?»

16:19
Pedro Jorge desaba em lágrimas e gesto de Leandro não passa despercebido - Big Brother
08:29

Pedro Jorge desaba em lágrimas e gesto de Leandro não passa despercebido

15:16
Liliana: «Se o meu namorado fizesse aquilo, acabava com ele» - Big Brother
10:51

Liliana: «Se o meu namorado fizesse aquilo, acabava com ele»

15:00
Bruna responde a Liliana e arrasa Fábio: «Acho que ele é um banana» - Big Brother
06:41

Bruna responde a Liliana e arrasa Fábio: «Acho que ele é um banana»

14:42
O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas - Big Brother

O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Viral: Este é o penteado de Marcia Soares que todas querem imitar

  • Há 3h e 41min
Viral: Este é o penteado de Marcia Soares que todas querem imitar - Big Brother

Para recriar este look super tendência de Marcia Soares, revelamos dois truques infalíveis que pode fazer em casa.

Marcia Soares recorreu às redes sociais para partilhar um conjunto de fotografias que mostram o lado mais privado do seu dia-a-dia. No meio de várias fotos, houve uma que se destacou: a ex-concorrente e comentadora surgiu com um penteado simples, elegante, mas arrojado, que todas querem recriar.

No registo em questão, que está na terceira posição do carrossel de imagens, Marcia surge com umas ondas muito naturais, que lhe dão um estilo mais 'wild' sem perder a elegância que lhe é tão característica. «O tal cabelo que vos tenho de mostrar como se faz», escreveu na legenda da mesma imagem.

Apesar de ainda não ter revelado o seu truque para fazer estas ondas soltas e super naturais em casa, há vários truques que pode adotar para as poder fazer. Um deles é dormir com várias tranças no cabelo, outro é comprar rolos e enrolar todo o cabelo até ele secar (pode usar a ajuda de um secador).

Na caixa de comentários, surgiram vários elogios por parte dos fãs. «Lindona 🤍», «Que luz bonita 🤍✨️», «Meu deus 🔥🔥», «Já te disseram que estás cada dia mais linda? 😏❤️», «Amei todas as fotos😍», «Adorei a 3° foto 🔥 ok e as outras também 🔥», «Que Mulher deslumbrante! 🔥», «Uma deusa!», pode ler-se, nos comentários.

Veja aqui a publicação em questão:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marcia Soares (@wvrciv)

Relacionados

Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Marcia Soares brilha com decote vertiginoso: o vestido que deixou a Internet a arder custa menos de 40 euros

«Que barriguinha linda»: Marcia Soares agita as redes sociais com novidade especial

Muito nervosa, Marcia Soares conta: «Riscaram-me o carro todo». E as imagens impressionam

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares
Temas: Marcia Soares Penteado Estilo

Fora da Casa

Marie declara-se ao namorado 32 anos mais velho — mas é um detalhe sobre “hematomas” que chama a atenção

Marie declara-se ao namorado 32 anos mais velho — mas é um detalhe sobre “hematomas” que chama a atenção

Há 29 min
Marie e Fares mostram momentos de amor e cumplicidade após reconciliação: Todas as imagens aqui

Marie e Fares mostram momentos de amor e cumplicidade após reconciliação: Todas as imagens aqui

Há 33 min
Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

Há 39 min
Eis uma foto rara de Fábio e Vera juntos antes do Secret Story

Eis uma foto rara de Fábio e Vera juntos antes do Secret Story

Há 1h e 55min
Assim é a cozinha de Maria Botelho Moniz num dia normal

Assim é a cozinha de Maria Botelho Moniz num dia normal

Há 3h e 37min
Entrou com namorado, mas está na mira de dois concorrentes. E não é Liliana

Entrou com namorado, mas está na mira de dois concorrentes. E não é Liliana

Há 3h e 58min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Hoje às 12:03
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

Ontem às 23:01
Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido
06:01

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Hoje às 12:00
Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Um grande susto: Grávida, Tatiana Boa Nova cai das escadas e mostra o momento

Hoje às 12:24
Ver Mais

Notícias

Marie declara-se ao namorado 32 anos mais velho — mas é um detalhe sobre “hematomas” que chama a atenção

Marie declara-se ao namorado 32 anos mais velho — mas é um detalhe sobre “hematomas” que chama a atenção

Há 29 min
Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

Ricardo Martins Pereira já foi pai pela quarta vez: o nome escolhido e as primeiras fotos do bebé

Há 39 min
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Há 1h e 8min
Eis uma foto rara de Fábio e Vera juntos antes do Secret Story

Eis uma foto rara de Fábio e Vera juntos antes do Secret Story

Há 1h e 55min
Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan

Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan

Há 2h e 53min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Hoje às 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Hoje às 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Hoje às 09:38
Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Marie faz declaração de amor ao namorado mais velho: «Quero e irei apenas amar este homem para o resto da minha vida»

Hoje às 09:30
Mário Jardel e Karen Gaidão vão ser avós: veja as primeiras imagens do neto!

Mário Jardel e Karen Gaidão vão ser avós: veja as primeiras imagens do neto!

Hoje às 08:12
Ver Mais Outros Sites