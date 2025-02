De Ermesinde para Lisboa, Márcia Soares revela detalhes do novo projeto: «O meu caminho é muito por aí»

Começou por se dar a conhecer ao público como concorrente do "Big Brother 2023", onde protagonizou vários momentos marcantes com Francisco Monteiro, o vencedor dessa mesma edição. Após a saída do programa, Márcia Soares tornou-se comentadora dos formatos seguintes, tanto em galas como em blocos de "Última Hora", "Diário" ou "Extra". Conquistou o coração de muitos portugueses, e continuou a dedicar-se à sua vida como empresária.

Agora, Márcia Soares está prestes a concretizar um sonho da sua vida. Em declarações exclusivas à SELFIE, Márcia Soares faz um pequeno desabafo: "O meu último ano foi muito de aceitação e adaptação a esta minha nova vida e cidade. Agora, estou pronta para arrasar, trabalhar e crescer. Mentalmente, estou bem", afirma a comentadora de "Secret Story - Desafio Final", que se mudou da pequena cidade de Ermesinde, no distrito do Porto, para Lisboa. Aqui, já vários convites lhe surgiram.

Neste momento, Márcia Soares mostra-se pronta e determinada a criar um projeto, mais especificamente na área da moda: "Quero ver se a marca é lançada antes do verão, porque o verão é uma boa altura para trabalhar", revela a empresária, também em declarações exclusivas à SELFIE.

Com esta nova aposta na sua vida profissional, Márcia Soares pretende "fazer um mix: revenda e, simultaneamente, uma marca com peças exclusivas". E garante: "Na moda, acho que o segredo está na simplicidade. E é também com o que me identifico. A simplicidade faz sobressair a nossa beleza, portanto, o meu caminho é muito por aí. Roupas simples e eficazes."