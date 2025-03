Sereia no Brasil? As imagens de Márcia Soares que pararam a internet

Sereia deu à costa: Márcia Soares exibe curvas deslumbrantes no Brasil, e deixa fãs rendidos às suas partilhas escaldantes.

Márcia Soares exibe curvas deslumbrantes no Brasil, e deixa fãs rendidos às suas partilhas escaldantes. Arrasou de biquíni: Entre cenários paradisíacos e momentos de puro encanto, Márcia Soares vive dias inesquecíveis no Rio de Janeiro.

Márcia Soares trocou Portugal pelo calor do Brasil e tem vivido dias de pura magia. A ex-concorrente e comentadora embarcou numa viagem inesquecível e já fez suspirar os seguidores com as suas partilhas em biquíni.

Depois de um voo de cerca de 10 horas, o destino final foi a icónica cidade do Rio de Janeiro, onde tem aproveitado cada momento ao máximo. Com praias paradisíacas, paisagens de tirar o fôlego e sabores irresistíveis, Márcia está a viver uma verdadeira experiência de sonho, acompanhada de uma amiga.

Mas foi uma imagem partilhada esta tarde que deixou os fãs em alvoroço. Com um biquíni arrojado e uma pose cheia de confiança, Márcia arrancou elogios como «Sereia deu à costa!» e «Olha que coisa mais linda».

O corpo escultural e a sua energia contagiante não passaram despercebidos, e estão a tornar esta viagem ainda mais inesquecível!

Veja as imagens que estão a fazer furor!