Marcia Soares brilha com decote vertiginoso: o vestido que deixou a Internet a arder custa menos de 40 euros

Marcia Soares está cada vez mais sensual e nesta sexta-feira, 17 de outubro, superou todas as expectativas com o look arrojado que escolheu para marcar presença no desfile da estilista Fátima Lopes.

A ex-concorrente do Big Brother 2023 elegeu um vestido comprido castanho chocolate, que é a cor tendência deste ano, com tule, com um decote vertiginoso, com as costas descobertas e cravejado lantejoulas que fazem desenhos florais ao longo do comprimento do vestido. O modelito é da marca bohochic_by_vi e custa 39,90€. Está disponível também em preto.

Marcia Soares completou o visual cheio de sensualidade com uns stilettos pretos e optou por usar os cabelos soltos.

Nas redes sociais, Marcia Soares partilhou um conjunto de fotografias do look, que mereceu rasgados elogios dos fãs. «SUPER GATA E SUPER ELEGANTE ❤️‍🔥», «É muito power 🔥🔥🔥 Lindona Marcia ❤️», «A Internet parou 🔥», «uma grande gostosa 🤎», «Cada vez mais bonita e elegante ❤️», «és tão lindíssima 🤎», «A nossa Princesa de Portugal lindíssima 🔥», «Parou tudo 🔥», pode ler-se, nos comentários.