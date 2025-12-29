O gesto de um homem desconhecido que deixou Márcia Soares sem palavras

Ao Minuto

12:32
O calor voltou à Malveira! Liliana e Inês despedem-se da piscina em grande - Big Brother
03:08

O calor voltou à Malveira! Liliana e Inês despedem-se da piscina em grande

11:56
Leandro implacável após expulsão: «O Pedro só de falar incomodava-me (...) falso, mentiroso» - Big Brother

Leandro implacável após expulsão: «O Pedro só de falar incomodava-me (...) falso, mentiroso»

11:31
«Tu és ingénua em relação ao Pedro»: Liliana alerta Marisa sobre comportamentos do marido - Big Brother
02:21

«Tu és ingénua em relação ao Pedro»: Liliana alerta Marisa sobre comportamentos do marido

11:23
Liliana quebra o silêncio e revela o seu maior arrependimento - Big Brother
06:54

Liliana quebra o silêncio e revela o seu maior arrependimento

11:14
Este foi o momento mais difícil na casa para Pedro. E não envolve Marisa - Big Brother
02:29

Este foi o momento mais difícil na casa para Pedro. E não envolve Marisa

11:13
Marisa abre o coração no pequeno-almoço especial: «O momento mais difícil de todos foi…» - Big Brother
02:29

Marisa abre o coração no pequeno-almoço especial: «O momento mais difícil de todos foi…»

11:10
Pedro e Liliana trocam picardias em pequeno-almoço especial: «Inconveniente» - Big Brother
05:13

Pedro e Liliana trocam picardias em pequeno-almoço especial: «Inconveniente»

10:49
Imperdível! Este foi o primeiro brinde dos finalistas do Secret Story 9 - Big Brother
03:46

Imperdível! Este foi o primeiro brinde dos finalistas do Secret Story 9

10:42
Liliana recebe grande aplauso do público. E o motivo é polémico - Big Brother

Liliana recebe grande aplauso do público. E o motivo é polémico

10:20
Todas as reações: Inês cede à tentação e a casa enfrenta uma consequência chocante - Big Brother
03:25

Todas as reações: Inês cede à tentação e a casa enfrenta uma consequência chocante

10:18
«Tens coragem?»: Inês arrisca… e a casa enfrenta uma consequência aterradora - Big Brother
03:25

«Tens coragem?»: Inês arrisca… e a casa enfrenta uma consequência aterradora

10:10
Final à vista: assim foi a primeira manhã dos finalistas do Secret Story 9 - Big Brother
06:50

Final à vista: assim foi a primeira manhã dos finalistas do Secret Story 9

09:59
Leandro não foi verdadeiro? Liliana, Marisa e Inês questionam postura do concorrente - Big Brother
05:50

Leandro não foi verdadeiro? Liliana, Marisa e Inês questionam postura do concorrente

09:45
Inédito! Finalistas reagem às histórias dos segredos dos ex-concorrentes - Big Brother
04:12

Inédito! Finalistas reagem às histórias dos segredos dos ex-concorrentes

09:21
«Não tens valores nenhuns»: Pedro explode com Liliana na cadeira quente - Big Brother
01:40

«Não tens valores nenhuns»: Pedro explode com Liliana na cadeira quente

09:13
Pedro lança forte acusação e deixa Marisa incrédula: «empurrares-me três vezes...» - Big Brother
01:34

Pedro lança forte acusação e deixa Marisa incrédula: «empurrares-me três vezes...»

08:54
Qual a razão para não se despedir de Marisa? A resposta de Pedro surpreende todos - Big Brother
01:27

Qual a razão para não se despedir de Marisa? A resposta de Pedro surpreende todos

08:52
«Só vejo coisas erradas na relação»: Liliana ataca Pedro e Marisa depois da polémica do perfume - Big Brother
08:01

«Só vejo coisas erradas na relação»: Liliana ataca Pedro e Marisa depois da polémica do perfume

08:42
Polémico! Marisa reage às imagens de Pedro com Ana na primeira semana - Big Brother
03:10

Polémico! Marisa reage às imagens de Pedro com Ana na primeira semana

08:35
Marisa explode com Liliana:«Tens de ter noção das coisas que dizes» - Big Brother
06:08

Marisa explode com Liliana:«Tens de ter noção das coisas que dizes»

08:18
Inês expõe o lado negro de Liliana: «Chegou a tratar mal várias pessoas» - Big Brother
05:28

Inês expõe o lado negro de Liliana: «Chegou a tratar mal várias pessoas»

08:12
Sem rodeios, Pedro arrasa Liliana: «Ela em momento algum pensou no Zé» - Big Brother
07:59

Sem rodeios, Pedro arrasa Liliana: «Ela em momento algum pensou no Zé»

00:57
Surpresa! Cristina Ferreira faz grande revelação - Big Brother
01:22

Surpresa! Cristina Ferreira faz grande revelação

00:52
Voz faz comunicado importante aos quatro finalistas - Big Brother
02:04

Voz faz comunicado importante aos quatro finalistas

00:50
«Devias ter tido mais calma com o Pedro»: As palavras de Bruna Gomes para Leandro - Big Brother
02:55

«Devias ter tido mais calma com o Pedro»: As palavras de Bruna Gomes para Leandro

O gesto de um homem desconhecido que deixou Márcia Soares sem palavras

  • Secret Story
  • Há 1h e 1min
O gesto de um homem desconhecido que deixou Márcia Soares sem palavras - Big Brother

Márcia Soares recebe gesto impressionante de um homem desconhecido e fica sem palavras

Márcia Soares foi surpreendida com um gesto simpático de um homem desconhecido, que a deixou sem palavras. A comentadora começou por ter um dia mau, ao viver um incidente no aeroporto, mas acabou a ser surpreendida, pela positiva, já dentro do avião.

«Para compensar a pessoazinha desta manhã tive um senhor que foi um fofo. Quis comprar uma água no avião, mas não aceitavam dinheiro. Voltei a dormir e 5 minutos depois à hospedeira deu-me uma água que o senhor à minha frente pagou», relatou.

“A vida não corre como queremos…”: Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o seu lado mais íntimo

Marcia Soares tem sido uma presença regular na antena da TVI, como comentadora da nona edição de “Secret Story”, e também nas redes sociais, onde mantém uma relação próxima e transparente com os seguidores. No Instagram, a influenciadora digital tem adotado uma postura cada vez mais sincera, e foi precisamente aí que, recentemente, admitiu estar a atravessar uma fase menos positiva a nível psicológico.

Agora, em conversa exclusiva com a SELFIE, Marcia Soares falou abertamente sobre esse período mais delicado. “Há aproximadamente dois meses, senti-me um bocadinho em baixo. Acho que também foi da mudança de tempo… E, depois, também acho que há fases assim. Há fases em que é preciso parar, em que a vida não corre como queremos…”, começou por explicar.

A comentadora do reality show do canal de Queluz de Baixo sublinhou ainda a importância de escutar o que se passa dentro de nós. “Naquela altura, foi importante, para mim, descobrir porquê. O que estava a acontecer, o que tinha chegado de novo…”, acrescentou, mostrando uma atitude consciente e madura perante a situação.

Mas afinal, o que esteve na origem desse momento mais frágil? Marcia não esconde que a insegurança teve um papel importante. “Às vezes, deixamos alguns macaquinhos entrar na nossa cabeça. Às vezes, a insegurança fala um bocadinho mais alto. Mas acho que é importante processar isso tudo e, depois, sentarmo-nos e percebermos que está tudo bem. Não temos de ser mais, não temos de fazer mais…”, refletiu.

Ultrapassada essa fase, a também influenciadora garante que retirou uma aprendizagem valiosa. “Sinceramente, aprendi a aproveitar o momento. Tenho sempre muita pressa do amanhã. Quero isto e aquilo para amanhã. E eu quero e preciso de aproveitar a vida e de viver o momento”, concluiu, com serenidade.

Espreite, ainda, a mensagem de Natal deixada pela ex-concorrente. 

 

 

Veja agora, nas galerias que preparámos para si, algumas das melhores imagens de Marcia Soares. 

Temas: Márcia Soares Surpresa

