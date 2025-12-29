O gesto de um homem desconhecido que deixou Márcia Soares sem palavras

Marcia Soares mostra o lado mais íntimo da sua rotina: veja as fotos que estão a derreter os fãs

Márcia Soares foi surpreendida com um gesto simpático de um homem desconhecido, que a deixou sem palavras. A comentadora começou por ter um dia mau, ao viver um incidente no aeroporto, mas acabou a ser surpreendida, pela positiva, já dentro do avião.

«Para compensar a pessoazinha desta manhã tive um senhor que foi um fofo. Quis comprar uma água no avião, mas não aceitavam dinheiro. Voltei a dormir e 5 minutos depois à hospedeira deu-me uma água que o senhor à minha frente pagou», relatou.

“A vida não corre como queremos…”: Marcia Soares faz revelações inéditas sobre o seu lado mais íntimo

Marcia Soares tem sido uma presença regular na antena da TVI, como comentadora da nona edição de “Secret Story”, e também nas redes sociais, onde mantém uma relação próxima e transparente com os seguidores. No Instagram, a influenciadora digital tem adotado uma postura cada vez mais sincera, e foi precisamente aí que, recentemente, admitiu estar a atravessar uma fase menos positiva a nível psicológico.

Agora, em conversa exclusiva com a SELFIE, Marcia Soares falou abertamente sobre esse período mais delicado. “Há aproximadamente dois meses, senti-me um bocadinho em baixo. Acho que também foi da mudança de tempo… E, depois, também acho que há fases assim. Há fases em que é preciso parar, em que a vida não corre como queremos…”, começou por explicar.

A comentadora do reality show do canal de Queluz de Baixo sublinhou ainda a importância de escutar o que se passa dentro de nós. “Naquela altura, foi importante, para mim, descobrir porquê. O que estava a acontecer, o que tinha chegado de novo…”, acrescentou, mostrando uma atitude consciente e madura perante a situação.

Mas afinal, o que esteve na origem desse momento mais frágil? Marcia não esconde que a insegurança teve um papel importante. “Às vezes, deixamos alguns macaquinhos entrar na nossa cabeça. Às vezes, a insegurança fala um bocadinho mais alto. Mas acho que é importante processar isso tudo e, depois, sentarmo-nos e percebermos que está tudo bem. Não temos de ser mais, não temos de fazer mais…”, refletiu.

Ultrapassada essa fase, a também influenciadora garante que retirou uma aprendizagem valiosa. “Sinceramente, aprendi a aproveitar o momento. Tenho sempre muita pressa do amanhã. Quero isto e aquilo para amanhã. E eu quero e preciso de aproveitar a vida e de viver o momento”, concluiu, com serenidade.

