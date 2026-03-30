Marcia Soares rende-se à tendência de moda desta primavera: e a peça-chave é da coleção de outra ex-concorrente

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A ex-concorrente do Big Brother 2023 deixou os fãs rendidos ao look sensual com que se apresentou nas redes sociais, e que é tendência desta estação. O modelo pertence à nova coleção de roupa de uma pessoa muito especial.

A tendência de moda desta primavera-verão é indiscutível: padrão polka dots! Marcia Soares já se deixou convencer por esta moda e partilhou uma fotografias na Internet com um vestido sensual que todas vão querer ter.

No Instagram, Marcia Soares partilhou um conjunto de registos fotográficos em que posa com um vestido branco decotado, todo ele cheio de pintas pretas. O modelito tem ainda um lenço a combinar, que confere ainda mais elegância ao look. 

A ex-concorrente do Big Brother 2023 contou aos fãs que este vestido é da nova coleção da loja de roupa de Jéssica Vieira, vencedora do Big Brother Verão. 

Pode ver aqui a partilha em questão:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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