Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

23:14
Expulsão de Vera: o que se diz nas redes sociais - Big Brother

Expulsão de Vera: o que se diz nas redes sociais

23:01
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas - Big Brother

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

23:01
Última Hora: Vera é expulsa do “Secret Story” — E estas foram as reações da casa - Big Brother

Última Hora: Vera é expulsa do “Secret Story” — E estas foram as reações da casa

23:00
"Vera" volta às redes sociais: “O vosso amor tem chegado como um abraço doce” - Big Brother

"Vera" volta às redes sociais: “O vosso amor tem chegado como um abraço doce”

22:45
Vera é expulsa do Secret Story 9: Veja aqui a conversa completa com Cristina Ferreira - Big Brother
27:04

Vera é expulsa do Secret Story 9: Veja aqui a conversa completa com Cristina Ferreira

22:18
Estes são os nomeados da semana. Saiba quem está em risco de abandonar a casa mais vigiada do País - Big Brother
03:11

Estes são os nomeados da semana. Saiba quem está em risco de abandonar a casa mais vigiada do País

22:12
Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida - Big Brother
04:29

Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida

22:06
Vera é expulsa e lança recado misterioso antes de sair: «Vai haver uma conversa lá fora» - Big Brother
04:30

Vera é expulsa e lança recado misterioso antes de sair: «Vai haver uma conversa lá fora»

21:58
Casa em choque! As reações dos concorrentes às imagens de Vera e Dylan - Big Brother
03:50

Casa em choque! As reações dos concorrentes às imagens de Vera e Dylan

21:55
É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story - Big Brother
01:45

É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story

21:53
Confrontado por Cristina Ferreira e com Vera presente, Dylan reage em direto à polémica que abanou a casa - Big Brother
04:59

Confrontado por Cristina Ferreira e com Vera presente, Dylan reage em direto à polémica que abanou a casa

21:50
«Arrepende-se?»: Cristina Ferreira confronta Vera em direto no Especial - Big Brother
02:48

«Arrepende-se?»: Cristina Ferreira confronta Vera em direto no Especial

21:47
Chegou o momento da verdade! Vera vai finalmente saber a decisão da Voz - Big Brother
04:29

Chegou o momento da verdade! Vera vai finalmente saber a decisão da Voz

21:39
Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui - Big Brother

Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui

21:26
Marisa e Pedro Jorge em conversa picante no sofá: «Sabes o que é que tenho mais saudades?» - Big Brother
01:17

Marisa e Pedro Jorge em conversa picante no sofá: «Sabes o que é que tenho mais saudades?»

20:54
Liliana arrependeu-se de terminar o noivado com Zé?: «Foi o meu erro. Eu precipitei-me» - Big Brother
01:46

Liliana arrependeu-se de terminar o noivado com Zé?: «Foi o meu erro. Eu precipitei-me»

20:07
«Para mim isto chega entre nós os dois»: Liliana deixa Fábio desolado - Big Brother
03:58

«Para mim isto chega entre nós os dois»: Liliana deixa Fábio desolado

19:54
Gritos e mais gritos: Liliana berra na cara de Ana e acaba em lágrimas no colo da amiga - Big Brother
04:44

Gritos e mais gritos: Liliana berra na cara de Ana e acaba em lágrimas no colo da amiga

19:51
«Isto é podridão a mais»: Vera dispara para a casa e enquanto isso, Marisa Susana 'mete veneno' - Big Brother
05:15

«Isto é podridão a mais»: Vera dispara para a casa e enquanto isso, Marisa Susana 'mete veneno'

19:33
Imagens na íntegra. Após o momento polémico, Vera deixa ameaças no ar e atira: «Vocês são uns porcos!» - Big Brother
04:53

Imagens na íntegra. Após o momento polémico, Vera deixa ameaças no ar e atira: «Vocês são uns porcos!»

19:18
«Esta autoridade dela a falar... eu não gosto!»: Marisa Susana grita na cara de Raquel - Big Brother
03:34

«Esta autoridade dela a falar... eu não gosto!»: Marisa Susana grita na cara de Raquel

19:08
«Sinto-me um pouco usada»: Liliana 'junta todos os pontos' e vira costas a Fábio - Big Brother
05:24

«Sinto-me um pouco usada»: Liliana 'junta todos os pontos' e vira costas a Fábio

18:54
«Agora vais virar os dois (...) vão fazer um trisal»: Vera é alvo de provocações após segredo de Fábio ser revelado - Big Brother
01:47

«Agora vais virar os dois (...) vão fazer um trisal»: Vera é alvo de provocações após segredo de Fábio ser revelado

18:51
«Vou virar tudo do avesso!»: Gritos e tensão mostram Dylan como nunca o viu - Big Brother
03:04

«Vou virar tudo do avesso!»: Gritos e tensão mostram Dylan como nunca o viu

18:36
Dylan assume interesse por Inês e há uma mão do concorrente que não passa despercebida - Big Brother
02:46

Dylan assume interesse por Inês e há uma mão do concorrente que não passa despercebida

Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

  • Secret Story
  • Hoje às 19:42
Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso» - Big Brother

Marcia Soares mostrou aos seguidores o seu lado mais pessoal e descontraído, partilhando fotos que revelam momentos do seu dia a dia, hobbies e pequenos prazeres.

Marcia Soares partilhou, na tarde de domingo, 19 de outubro, uma sequência de fotografias no Instagram que revelam momentos íntimos e descontraídos da sua vida. A ex-concorrente e comentadora abriu uma janela para o seu dia a dia, mostrando pequenos detalhes da sua rotina, hobbies e paixões, proporcionando aos seguidores um olhar mais próximo sobre a sua vida fora das câmeras. Na legenda, Márcia comentou cada foto de forma bem-humorada e espontânea:

«1. Achei que ficava gira como primeira foto do carrossel

2. Mais uma foto que merecia o prémio do ano

3.O tal cabelo que vos tenho de mostrar como se faz

4. Intervalos no Extra @sstvi

5. Era desnecessária aqui mas gostei das cores

6. Padel com as gajas

7. Nunca se deixem enganar por este sorriso

8. Flores para uma flor

9. Coração machucado

10. Amo estas cores ao fim do dia

11. Eu linda com sardas

12. Mais uma vez o sapatinho, estou viciada

13. Por do sol algures na Ericeira (acho eu)

14. Uma boa lula grelhada não sabia o bem que lhe fazia

15. Sempre feliz no treino com a ajuda do @franciscomacaufitness

16. Sinto que a miga me está a julgar

17. Cores

18. Eu elegantíssima no desfile da @fatimalopes.official »

Entre os cliques, destacam-se momentos de lazer, treino, refeições e passeios, refletindo a rotina da comentadora de forma descontraída e autêntica. As imagens mostram também a atenção de Márcia ao bem-estar, à amizade e à família, evidenciando uma faceta próxima e genuína da sua vida.

O carrossel rapidamente conquistou os fãs, que encheram a publicação de likes e mensagens de carinho: «Amei este carrossel 😍😍 Já te disseram que estás cada dia mais linda? 😏❤️», «Amei todas as fotos😍», «Carrossel perfeito 😍», pode ler-se na caixa de comentários. 

