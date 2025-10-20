Marcia Soares abre o livro da sua vida e deixa aviso: «Nunca se deixem enganar por este sorriso»

Marcia Soares partilhou, na tarde de domingo, 19 de outubro, uma sequência de fotografias no Instagram que revelam momentos íntimos e descontraídos da sua vida. A ex-concorrente e comentadora abriu uma janela para o seu dia a dia, mostrando pequenos detalhes da sua rotina, hobbies e paixões, proporcionando aos seguidores um olhar mais próximo sobre a sua vida fora das câmeras. Na legenda, Márcia comentou cada foto de forma bem-humorada e espontânea:

«1. Achei que ficava gira como primeira foto do carrossel

2. Mais uma foto que merecia o prémio do ano

3.O tal cabelo que vos tenho de mostrar como se faz

4. Intervalos no Extra @sstvi

5. Era desnecessária aqui mas gostei das cores

6. Padel com as gajas

7. Nunca se deixem enganar por este sorriso

8. Flores para uma flor

9. Coração machucado

10. Amo estas cores ao fim do dia

11. Eu linda com sardas

12. Mais uma vez o sapatinho, estou viciada

13. Por do sol algures na Ericeira (acho eu)

14. Uma boa lula grelhada não sabia o bem que lhe fazia

15. Sempre feliz no treino com a ajuda do @franciscomacaufitness

16. Sinto que a miga me está a julgar

17. Cores

18. Eu elegantíssima no desfile da @fatimalopes.official »

Entre os cliques, destacam-se momentos de lazer, treino, refeições e passeios, refletindo a rotina da comentadora de forma descontraída e autêntica. As imagens mostram também a atenção de Márcia ao bem-estar, à amizade e à família, evidenciando uma faceta próxima e genuína da sua vida.

O carrossel rapidamente conquistou os fãs, que encheram a publicação de likes e mensagens de carinho: «Amei este carrossel 😍😍 Já te disseram que estás cada dia mais linda? 😏❤️», «Amei todas as fotos😍», «Carrossel perfeito 😍», pode ler-se na caixa de comentários.