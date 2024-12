O melhor jogador do Secret Story foi eleito: veja quem conquistou os comentadores!

Márcia dividida entre Diogo Alexandre e João Ricardo: Enquanto Márcia admitiu a sua preferência por Diogo Alexandre, também elogiou João Ricardo pelo seu perfil.

No programa Extra do Secret Story, transmitido esta quinta-feira, os comentadores, Márcia Soares, Pedro Crispim e Joana Sobral, elegeram o melhor e pior jogador da casa do Secret story.

Diogo Alexandre foi unanimemente destacado pelos comentadores como o melhor jogador desta edição. Pedro Crispim foi o primeiro a declarar a sua escolha, escrevendo o nome de Diogo num cartão acompanhado de uma coroa e justificou: «Desde o primeiro minuto ele fez com que andassem todos à sua volta dentro da casa.»

Joana Sobral também elegeu Diogo Alexandre como o grande estratega, mas com uma ressalva: «E a Renata, mas em pequenino. Não tem medo de ir contra as pessoas.» No entanto, Pedro Crispim discordou, atirou que os bons jogadores não precisam de se basear no conflito.

Márcia, por sua vez, mostrou alguma indecisão ao eleger Diogo Alexandre, referiu carinhosamente como: «O meu Dioguinho», mas admitiu que está dividida entre ele e João Ricardo: «É o perfil de jogador que eu gosto.»

O consenso foi geral, contudo, foi destacado a habilidade de Diogo Alexandre em conduzir o jogo sem grandes confrontos e mantendo-se no centro das estratégias.