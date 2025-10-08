«O amor multiplicou-se»: Ex-concorrente já é pai e mostra o rosto da filha pela primeira vez

Márcio Poças estreou-se no papel de pai! O ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 6 anunciou o nascimento da primeira filha, fruto da relação com Leonor Fernandes.

A novidade foi dada pelo próprio, através de um vídeo partilhado nas redes sociais, em que mostra os momentos antes do nascimento da menina.

«Maria Tinoco Poças. Durante meses, sonhámos com este dia… Vivemos cada pontapé, cada ecografia e cada espera como um lembrete de que algo muito maior estava a caminho. E ontem, finalmente, o nosso maior sonho ganhou um rosto, uma voz, um coração a bater junto ao nosso», começou por escrever Márcio Poças, na legenda da publicação.

«O primeiro choro foi como música e, naquele instante, tudo mudou. O amor multiplicou-se, o tempo parou, e percebemos que o nosso lar nunca mais seria o mesmo. Agora, somos mais, somos 5, somos completos. A nossa Maria chegou e com ela veio uma nova forma de amar, ainda maior, mais forte, mais inteira. Bem-vinda ao mundo, nossa princesa. A tua chegada encheu cada cantinho do nosso coração. A nossa família está completa», adiantou.

Pode ver aqui o vídeo do momento: