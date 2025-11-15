Foi pai pela primeira vez há um mês. Agora, derrete os fãs com as fotos de Natal mais fofas da filha recém-nascida

Ao Minuto

22:39
Tudo em silêncio e clima pesado: Bruno desaba em lágrimas - Big Brother
05:22

Tudo em silêncio e clima pesado: Bruno desaba em lágrimas

22:33
Marisa Susana revela a Liliana tudo o que Bruno falou a seu respeito nas costas - Big Brother
04:23

Marisa Susana revela a Liliana tudo o que Bruno falou a seu respeito nas costas

22:25
Segredo em risco? Marisa Susana revela a Marisa: «Até disseram que o Pedro e a Marisa são um casal» - Big Brother
10:46

Segredo em risco? Marisa Susana revela a Marisa: «Até disseram que o Pedro e a Marisa são um casal»

22:12
Houve sinal de consentimento entre Fábio e Liliana em plena luz do dia? Veja a conversa reveladora - Big Brother
05:33

Houve sinal de consentimento entre Fábio e Liliana em plena luz do dia? Veja a conversa reveladora

21:13
Leandro garante que já sabe os segredos todos... incluindo o de Marisa e Pedro Jorge - Big Brother
05:19

Leandro garante que já sabe os segredos todos... incluindo o de Marisa e Pedro Jorge

21:08
Cada vez mais difícil resistir: Pedro Jorge e Marisa trocam carícias perante todos - Big Brother
06:07

Cada vez mais difícil resistir: Pedro Jorge e Marisa trocam carícias perante todos

21:00
Pedro Jorge não aguenta e implora quarto secreto com Marisa: «Só de olhar para ti fico doido» - Big Brother
06:47

Pedro Jorge não aguenta e implora quarto secreto com Marisa: «Só de olhar para ti fico doido»

20:03
Bruno garante que nunca se vai separar da mulher: «Nem que ela queira sair, não a deixo» - Big Brother
05:36

Bruno garante que nunca se vai separar da mulher: «Nem que ela queira sair, não a deixo»

19:13
O momento que ninguém viu! O beijo mais apaixonado de Pedro Jorge e Marisa às escondidas - Big Brother
01:16

O momento que ninguém viu! O beijo mais apaixonado de Pedro Jorge e Marisa às escondidas

19:07
Dylan recorda momento difícil com a mãe: «O meu pai pensava que ela ia fazer uma asneira» - Big Brother
07:58

Dylan recorda momento difícil com a mãe: «O meu pai pensava que ela ia fazer uma asneira»

18:50
Fábio responde a Liliana: «Não és capaz de ouvir» - Big Brother
04:43

Fábio responde a Liliana: «Não és capaz de ouvir»

18:42
Fábio reage a reclamações de Liliana: «Estás a confundir tudo» - Big Brother
05:28

Fábio reage a reclamações de Liliana: «Estás a confundir tudo»

18:35
Leandro continua em guerra com o seu grupo. Pedro Jorge atira: «Quando quiseres voltar, nós não estamos cá» - Big Brother
04:44

Leandro continua em guerra com o seu grupo. Pedro Jorge atira: «Quando quiseres voltar, nós não estamos cá»

18:07
Liliana faz duras acusações a Bruna e o caos instala-se: «Estás a lançar a cartada do bullying?» - Big Brother
04:44

Liliana faz duras acusações a Bruna e o caos instala-se: «Estás a lançar a cartada do bullying?»

18:01
Cara-a-cara, Liliana confronta Leandro: as imagens completas da discussão que marcou o dia - Big Brother
03:01

Cara-a-cara, Liliana confronta Leandro: as imagens completas da discussão que marcou o dia

17:58
Marisa passa-se com comentário de Marisa Susana sobre traição: «Tem de ter respeito!» - Big Brother
02:47

Marisa passa-se com comentário de Marisa Susana sobre traição: «Tem de ter respeito!»

17:52
Em lágrimas, Fábio declara-se a Liliana: «Prefiro sair sem prémio do que sem ti» - Big Brother
03:39

Em lágrimas, Fábio declara-se a Liliana: «Prefiro sair sem prémio do que sem ti»

17:44
Ciúmes do Pedro à parte, Marisa faz declaração de amor surpreendente a Marisa Susana - Big Brother
01:37

Ciúmes do Pedro à parte, Marisa faz declaração de amor surpreendente a Marisa Susana

17:42
Após várias discussões com Liliana e Ana, Bruna quebra e fica lavada em lágrimas - Big Brother
01:21

Após várias discussões com Liliana e Ana, Bruna quebra e fica lavada em lágrimas

17:37
«Muitos casais chateiam-se e separam-se...»: Marisa e Pedro fazem balanço da relação - Big Brother
03:25

«Muitos casais chateiam-se e separam-se...»: Marisa e Pedro fazem balanço da relação

17:29
Marisa é alvo de duras críticas de Marisa Susana e Liliana: «Faz-se de boazinha...» - Big Brother
02:48

Marisa é alvo de duras críticas de Marisa Susana e Liliana: «Faz-se de boazinha...»

17:27
Pista do segredo de Bruna deixa Diana Lopes e Isabel Figueira em lágrimas: «Temos sempre receio que volte...» - Big Brother
04:05

Pista do segredo de Bruna deixa Diana Lopes e Isabel Figueira em lágrimas: «Temos sempre receio que volte...»

17:22
Pista de segredo deixa a casa arrepiada... e em lágrimas: «Estou mesmo transtornada» - Big Brother
02:03

Pista de segredo deixa a casa arrepiada... e em lágrimas: «Estou mesmo transtornada»

16:58
Aos gritos, Ana e Dylan trocam acusações: «Tu tens necessidade de atacar as pessoas!» - Big Brother
02:28

Aos gritos, Ana e Dylan trocam acusações: «Tu tens necessidade de atacar as pessoas!»

16:51
Concorrentes fazem ataque cerrado a Leandro: «Já ias com tudo ensaiado» - Big Brother
02:01

Concorrentes fazem ataque cerrado a Leandro: «Já ias com tudo ensaiado»

Foi pai pela primeira vez há um mês. Agora, derrete os fãs com as fotos de Natal mais fofas da filha recém-nascida

  Secret Story
  Ontem às 17:38
Foi pai pela primeira vez há um mês. Agora, derrete os fãs com as fotos de Natal mais fofas da filha recém-nascida - Big Brother

Ex-concorrente do Secret Story partilhou retratos de família natalícios que estão a derreter a Internet

Márcio Poças foi pai pela primeira vez há pouco mais de um mês. A pequena Maria é fruto do amor que une o ex-concorrente do Secret Story a Leonor Fernandes e, agora, o casal partilhou as fotos amorosas do primeiro Natal da bebé. 

A partilha foi feita no Instagram. Márcio Poças surge ao lado da companheira, dos dois enteados e da filha bebé. 

«O primeiro Natal da nossa Maria 🎄🎅 O nosso primeiro Natal a 5… 🙏🥹 Este ano o Natal tem ainda mais encanto, pois temos conosco o nosso maior presente. 🎁», pode ler-se, na legenda da publicação. 

Veja aqui as fotografias em questão:
 

Temas: Márcio Poças Secret Story

