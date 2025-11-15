Foi pai pela primeira vez há um mês. Agora, derrete os fãs com as fotos de Natal mais fofas da filha recém-nascida

Márcio Poças foi pai pela primeira vez há pouco mais de um mês. A pequena Maria é fruto do amor que une o ex-concorrente do Secret Story a Leonor Fernandes e, agora, o casal partilhou as fotos amorosas do primeiro Natal da bebé.
A partilha foi feita no Instagram. Márcio Poças surge ao lado da companheira, dos dois enteados e da filha bebé.
«O primeiro Natal da nossa Maria 🎄🎅 O nosso primeiro Natal a 5… 🙏🥹 Este ano o Natal tem ainda mais encanto, pois temos conosco o nosso maior presente. 🎁», pode ler-se, na legenda da publicação.
Veja aqui as fotografias em questão: