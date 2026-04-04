Passo a passo: Marco Costa mostra o segredo dos seus irresistíveis ovos de chocolate recheados

O pasteleiro e antigo concorrente de reality shows Marco Costa voltou a partilhar uma das suas receitas mais populares: os seus famosos ovos de chocolate, uma proposta doce e criativa que tem feito sucesso no seu negócio, sobretudo em épocas festivas.

Conhecido pelo talento na pastelaria e pela forma simples como explica as suas receitas, Marco Costa mostrou passo a passo como preparar esta sobremesa. A base começa com capas de chocolate em forma de ovo, que funcionam como recipiente para o recheio.

Depois de prontas, as capas recebem uma ganache de avelã, que é espalhada no interior para dar mais sabor e cremosidade. Em seguida, acrescenta-se bolo previamente esmigalhado, criando uma camada macia e rica em textura. Para intensificar o sabor, junta-se ainda creme de avelã, que completa o recheio do ovo de chocolate.

A fase final é dedicada à decoração. O pasteleiro recomenda terminar com barras de chocolate partidas e bombons, colocados por cima para dar um toque mais guloso e visualmente apelativo.

O resultado é uma sobremesa indulgente, perfeita para quem gosta de chocolate e quer experimentar uma versão caseira dos famosos ovos recheados.