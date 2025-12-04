Marco Costa lança bolo irresistível e é feito na frigideira em menos de 5 minutos

Marco Costa voltou a conquistar o Instagram com mais uma das suas receitas simples e irresistíveis. Desta vez, o pasteleiro partilhou um brownie na frigideira, feito com Nutella, e deixou os comentários entregues aos fãs: “Desta vez vai uma com Nutella. Os comentários deixo para vocês”, escreveu.

Na publicação, Marco mostrou o passo a passo da sobremesa rápida:

2 colheres de creme de avelã

2 ovos

1 copo de leite

(mexer bem)

3 colheres de sopa de farinha de trigo

(mexer novamente)

Pepitas de chocolate

Depois é só colocar a mistura na frigideira, tapar com uma tampa e deixar cozinhar até ganhar a consistência de brownie.

A receita, fácil e prática, já gerou inúmeros elogios e muitos seguidores garantem que vão experimentar. «Bom aspecto 😮vou fazer Marquinho 😍», «Vou experimentar 👏» e «Que bom aspeto!!!!🤤🤤», são alguns dos comentários que se podem ler.