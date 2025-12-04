Marco Costa lança bolo irresistível e é feito na frigideira em menos de 5 minutos

Ao Minuto

16:15
Liliana faz interrogatório a Leandro... e tudo por causa da árvore de Natal: «Já estarias lá fora!» - Big Brother
03:03

15:40
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro - Big Brother
02:15

15:33
Sem conseguir falar, Leandro chora desalmadamente e Pedro fica muito comovido: «Não quero responder» - Big Brother
05:39

15:30
Um almoço de lágrimas! Marisa chora e Pedro não consegue conter-se: «Isto é tramado...» - Big Brother
01:49

15:25
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...» - Big Brother
01:26

15:20
Leandro faz confissão privada a Marisa e Pedro: «Não me dou a todos...» - Big Brother
04:36

15:20
Pedro fica em lágrimas durante o almoço: «Não me conhecem, atacam e ofendem-me...» - Big Brother
01:52

15:15
Marisa mostra-se emocionada com pergunta da Voz: «Prefiro não puxar isso aqui para dentro» - Big Brother
04:38

15:13
Pedro e Leandro aproveitam almoço especial para avisar Marisa: «Não sabes dizer que não» - Big Brother
04:38

15:08
Nova pista na casa deixa Pedro e Marisa ‘à beira de um ataque de nervos’: «Já toda a gente sabe» - Big Brother

15:00
Quem é que não merecia estar? Leandro não deixa nada por dizer: «Alguma coisa alguém viu...» - Big Brother
02:35

14:45
Discussão de Marisa e Bruna é tema do almoço do Gangue dos Frescos: «Acho que fizeste bem não falar...» - Big Brother
03:01

14:30
Marisa desabafa sobre Bruna: «Deparei-me com umas imagens que não estava à espera» - Big Brother
08:54

14:00
Inês critica provocações de Liliana para Bruna: «Está a gozar com um assunto...» - Big Brother
04:20

13:34
Bruna e Liliana voltam a pegar-se: «Estás a ser nojenta, eu não me faço de vítima!» - Big Brother
04:05

13:32
Nervosa e de voz trémula, Liliana desabafa com Fábio após discussão com Bruna: «Onde está a maldade?» - Big Brother
04:23

13:31
Estalou o verniz! Ana e Inês saem em defesa de Bruna depois de provocações: «Mas tu estás bem da cabeça!?» - Big Brother
06:49

13:30
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana - Big Brother
11:30

13:25
Ana entra em confronto com Leandro e discussão continua mesmo depois da dinâmica - Big Brother
05:37

13:20
Alerta discussão! Leandro incrédulo com Inês: «Tu não vês mesmo nada à frente» - Big Brother
05:24

13:15
Ana passa-se e grita com Leandro: «Poupa-te homem!» - Big Brother
05:33

13:13
Leandro é direto com Inês: «Continuas a identificar-te com esse sofá?» - Big Brother
03:48

13:11
Pedro Jorge confronta Liliana: «Sentes medo de poder sair?» - Big Brother
07:57

13:07
Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele - Big Brother

13:00
Leandro eleva o tom com Ana: «É para mim difícil conviver com pessoas assim» - Big Brother
09:34

Marco Costa lança bolo irresistível e é feito na frigideira em menos de 5 minutos

  • Secret Story
  • Há 3h e 36min
Marco Costa lança bolo irresistível e é feito na frigideira em menos de 5 minutos - Big Brother

Marco Costa voltou a provocar água na boca nas redes sociais, desta vez com um brownie na frigideira que promete ser tão simples quanto irresistível.

Marco Costa voltou a conquistar o Instagram com mais uma das suas receitas simples e irresistíveis. Desta vez, o pasteleiro partilhou um brownie na frigideira, feito com Nutella, e deixou os comentários entregues aos fãs: “Desta vez vai uma com Nutella. Os comentários deixo para vocês”, escreveu.

Na publicação, Marco mostrou o passo a passo da sobremesa rápida:

  • 2 colheres de creme de avelã

  • 2 ovos

  • 1 copo de leite
    (mexer bem)

  • 3 colheres de sopa de farinha de trigo
    (mexer novamente)

  • Pepitas de chocolate

Depois é só colocar a mistura na frigideira, tapar com uma tampa e deixar cozinhar até ganhar a consistência de brownie.

A receita, fácil e prática, já gerou inúmeros elogios e muitos seguidores garantem que vão experimentar. «Bom aspecto 😮vou fazer Marquinho 😍», «Vou experimentar 👏» e «Que bom aspeto!!!!🤤🤤», são alguns dos comentários que se podem ler.

Temas: Marco Costa

