Mais do que pasteleiro! Surpreenda-se com o novo emprego de Marco Costa

Marco Costa surpreendeu todos ao surgir num vídeo de uma empresa de habitação. O ex-concorrente do Big Brother Famosos mostrou-se como vendedor de casas! Além da pastelaria, esta é a nova profissão do pasteleiro.

O vídeo foi gravado na zona de Verdizela, mais propriamente na freguesia de Corroios, Município do Seixal e Distrito de Setúbal. Encontra-se circundada pelas localidades da Aroeira e de Belverde, e nas proximidades da praia da Fonte da Telha. Marco Costa, junto a um colega, mostra uma moradia para venda.

Na descrição do vídeo, pode ler-se: «Encontre o lar dos seus sonhos em Verdizela com Luis Messias e Marco Costa! No vídeo de hoje, os agentes Luis Messias e Marco Costa mostram esta maravilhosa oportunidade , repleta de luz e charme. Um espaço ideal para quem procura sofisticação e bem-estar!».