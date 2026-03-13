«A vida mudou»: Marco Costa abre o coração e declara-se a pessoa especial

Marco Costa partilhou recentemente imagens da escapadinha de pai e filha que fez com Emília. As imagens falam por si mas o ex-concorrente do Secret Story fez os seguidores ficarem rendidos à mensagem de amor que escreveu para a filha.

«A vida mudou, mas há coisas que nunca vão mudar: o amor que sinto por ti e a promessa de fazer sempre tudo para que sejas feliz», começou por escrever. «O papá estará sempre aqui em cada mergulho, em cada riso, em cada momento».

No decorrer do texto, Marco continuou a demonstrar o amor e a proteção que tem para com Emília, agora que a vida de todos mudou, com a separação do casal: «Tens a sorte de ter dois pais que, acima de tudo, te amam mais do que tudo e que vão sempre fazer o melhor por ti», explicou.

Por fim, finalizou da melhor forma, afirmando que a felicidade da filha é o mais importante: «Porque o mais importante de tudo… és tu!🦋🩵».