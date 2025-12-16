Marco Costa vai voltar aos reality shows? A resposta que todos querem saber

Marco Costa esteve esta manhã no Dois às 10, onde apresentou alguns dos doces de Natal feitos pelo próprio pasteleiro, mas a conversa acabou por ir além da pastelaria e trouxe de volta o tema dos reality shows. Conhecido pela sua participação no Secret Story 2, Marco Costa foi confrontado por Cristina Ferreira sobre a possibilidade de regressar a este tipo de formato. A resposta surpreendeu: «Nunca mais é muito tempo… E depois é assim: quando temos o objetivo de nos reformar aos 50 anos, tudo pode acontecer», afirmou.

Aproveitando a deixa, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos foram mais longe e questionaram Marco Costa sobre quem seriam os concorrentes com quem poderia vir a ter confrontos dentro de um reality show. Sem hesitar, respondeu: «Não tenho ninguém em particular com quem ache que entraria em confronto. Mas podem pôr quem quiserem. Comigo, ninguém me tira do sério. Eu começo a rir-me na cara deles».

Com cinco participações em reality shows, o pasteleiro reconhece que o formato mudou bastante ao longo dos anos. «Não me identifico com a maior parte das coisas que vejo nos realities hoje em dia. No meu tempo era diferente. Também estou a ficar velho», confessou.

O ex-concorrente aproveitou ainda por reforçar a ideia de que amadureceu com a idade e que se voltasse a entrar, a estratégia a usar seria outra. «Com a idade, aprendi que não temos de ir às lutas todas. É só marcar uma posição quando tem de ser. Chegas a um ponto que não vale a pena. Há pessoas que acham que, a disparar para todo o lado, matas tudo. Eu sou como um sniper, só dou um tiro, mas é certeiro», conclui.