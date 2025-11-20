Em data especial, Marco Costa partilha mensagem emocionante: «Grita em silêncio todos os dias»

Marco Costa voltou a abrir o coração nas redes sociais ao partilhar uma sentida homenagem ao pai, assinalando os 17 anos desde a sua morte. O pasteleiro e figura pública, publicou um story com uma fotografia antiga do seu pai acompanhada de um texto profundo e carregado de emoção.

Na mensagem, Marco admite que as palavras são insuficientes para descrever o peso da saudade. «Dizer que a saudade aperta é pouco… é uma ausência que grita em silêncio todos os dias», escreveu.

O ex-concorrente da Casa dos Segredos recordou a dor de crescer sem o abraço do pai, mas sublinhou que nunca esteve sem o seu exemplo: «Cresci sem o seu abraço, mas com o seu exemplo cravado no peito.» Para Marco, o pai continua a ser «a maior referência», uma presença constante, ainda que invisível. «Onde quer que estejas, sei que olhas por mim», escreveu.

Apesar da carga emocional da data, Marco escolheu transformar a saudade em força. «Mais do que tristeza, escolho honrar-te com amor, com força, com tudo o que me ensinaste sem eu perceber», afirmou, revelando que continua a tentar ser «o homem que tu terias orgulho em chamar de filho».