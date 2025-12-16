Marco Costa faz revelação sobre estado de saúde da avó: «É difícil...»

A avó de Marco Costa deixou de trabalhar na sua fábrica da pastelaria, devido a um problema de saúde. A revelação foi feita pelo ex-concorrente do Secret Story 2, no Dois às 10 desta terça-feira, 16 de dezembro.

O pasteleiro, de 35 anos, contou a Cristina Ferreira e a Cláudio Ramos que Alcina Silva deixou de trabalhar.

«A minha avó está com 83 anos, apareceu-lhe escoliose, já não vai para a fábrica. Não, porque ela não consegue estar quieta e depois lá faz-lhe pior. E depois faz-lhe mal estar lá, e eu não a deixar trabalhar, e depois a gente chateia-se porque ela quer trabalhar e eu não deixo, então já não vai», começou por revelar.

Questionado por Cristina Ferreira sobre de Marco Costa fica triste por já não trabalhar com a avó, que o acompanha desde sempre, Marco Costa refletiu: «Fico triste mais por ela, porque chega a uma fase da nossa vida que é, é sempre mau envelhecer, quando tu não estás bem do corpo mas estás bem bem da cabeça, é mais difícil porque tens noção que queres fazer mas não consegues».