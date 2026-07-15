Aconteceu! Carolina Pinto abre o jogo sobre a separação com Marco Costa e acaba em lágrimas: «Fui pedida em casamento»

Carolina Pinto juntou-se à popular trend das redes sociais em que os utilizadores simulam uma conversa com a sua versão de há alguns anos. No entanto, aquilo que começou como um vídeo nostálgico rapidamente se transformou num momento de grande emoção.

Ao revisitar o seu passado, a influenciadora digital acabou por recordar a relação que viveu com o pasteleiro Marco Costa e, consequentemente, o fim desse namoro, uma fase marcante da sua vida.

À medida que ia falando sobre esse período, Carolina Pinto não conseguiu esconder a emoção. Visivelmente sensibilizada, acabou por se emocionar e foi tomada pelas lágrimas, revelando o impacto que essas memórias ainda têm.

O vídeo rapidamente gerou inúmeras reações por parte dos seguidores, que elogiaram a coragem da influenciadora em expor um lado mais vulnerável e genuíno da sua história.

Apesar de atualmente viver uma fase diferente da sua vida, Carolina Pinto mostrou que há capítulos do passado que continuam a despertar sentimentos intensos, emocionando quem acompanhou o seu desabafo.