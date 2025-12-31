Algo mudou na vida da mulher de Marco Costa. A reação do pasteleiro à novidade não passou despercebida

Marco Costa mostra-se mais apaixonado do que nunca ao lado da mulher, Carolina Pinto. Após uma importante conquista da companheira, o pasteleiro recorreu às redes sociais para expressar publicamente o seu orgulho e amor, na tarde da passada terça-feira, 30 de dezembro.

A criadora de conteúdos digitais celebrou a compra do seu primeiro carro, um momento marcante que não passou despercebido ao ex-concorrente. Marco Costa fez questão de assinalar a ocasião, destacando o empenho e a dedicação de Carolina Pinto ao longo do seu percurso profissional.

«Parabéns pela conquista. Trabalhaste muito para isso. Aproveita a máquina», escreveu Marco Costa na legenda do vídeo partilhado nas redes sociais, deixando clara a admiração e o apoio à mulher.

No vídeo o ex-concorrente deixou palavras de orgulho e amor: «Quero dar aqui os parabéns à minha Carolina, a minha mulher, que hoje comprou pela primeira vez o seu carro, o seu primeiro carro. O primeiro carro fui eu que ofereci e fez parte da história bonita que ela tem tido, que tirou a carta de condução nem há um ano e meio e agora compra o seu primeiro carro, um bom carro. Muitos parabéns».