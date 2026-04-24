Carolina Pinto dá resposta a Marco Costa após partilha sobre o filho: «Existe um pai na vida do Vicente...»

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Carolina Pinto quebrou o silêncio depois de Marco Costa ter assinalado o aniversário do seu filho com um texto tocante que levantou algumas dúvidas.

Vicente, o filho de Carolina Pinto, completou 10 anos de vida na passada quarta-feira, 22 de abril, e Marco Costa assinalou a data com uma declaração de amor que está a dar que falar. O pasteleiro lamentou «a distância» que existe agora entre ele e o ex-enteado e, agora, a sua ex-noiva decidiu quebrar o silêncio sobre o tema.

Esta quinta-feira, 23, Carolina Pinto recorreu às stories do Instagram para partilhar a sua versão dos factos.

«Sinto necessidade de esclarecer algumas coisas, com respeito por todos. Mas também com verdade. Nem sempre o que se vê ou se lê corresponde às vossas interpretações e, neste momento, há muitas opiniões a serem formadas sem qualquer conhecimento do que realmente se passa», começou por escrever, lamentando as interpretações que foram feitas perante a partilha do ex-noivo, Marco Costa.

E prosseguiu, revelando alguns pormenores da sua relação com Marco Costa: «Saí de casa há dois meses. E só quem já passou por um processo destes sabe o que isso implica. A reorganização de uma vida, de rotinas, de emoções, de estruturas familiares. Quando uma relação termina, é natural que a dinâmica mude. O contacto já não é o mesmo, a presença já não é diária e cada pessoa segue o seu caminho. Isso não significa afastamento forçado nem impedimento de relações - significa apenas adaptação a uma nova realidade.»

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Carolina Pinto reage à partilha de Marco Costa: «Não existem proibições, nem afastamentos»

Carolina Pinto também quis deixar claro que nunca proibiu o agora ex-companheiro a manter uma relação com o seu filho mais velho: «O Vicente sempre teve liberdade para estar com as pessoas que fizeram parte da sua vida e que têm significado para ele. E isso nunca esteve em causa. Como mãe, no dia de ontem, fiz aquilo que me compete: garantir que ele estivesse com quem é importante para ele. Esteve com a família do Marco e com o próprio. A ligação irá sempre existir, ainda que de forma diferente.»

Sem deixar margens para dúvidas, Carolina Pinto salientou: «Existe também um pai presente na vida do Vicente, com quem partilho uma guarda, responsabilidades, decisões e uma estrutura que deve ser respeitada acima de tudo.»

«O Marco faz parte da história do Vicente e isso não é apagado, mas também é importante que cada papel seja respeitado e entendido dentro do lugar que ocupa hoje. O mais importante, acima de tudo, são as crianças. O equilíbrio emocional delas, a estabilidade delas e a forma como crescem no meio de tudo isto. Não existem proibições. Existem ajustes. Não existem afastamentos forçados. Existe uma nova realidade. E, acima de tudo, existe uma mãe que está a fazer tudo o que está ao seu alcance para proteger, equilibrar e cuidar. Nem tudo o que se vê corresponde ao que é. E nem tudo o que é precisa de ser exposto. Por isso, mais do que responder a narrativas, escolho continuar focada no que realmente importa: os meus filhos», findou.

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Pode ver tudo aqui: 

Recorde-se que Marco Costa e Carolina Pinto têm ainda uma filha em comum, Maria Emília, de três anos. 
 

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