Dias depois de anunciar separação, Marco Costa viaja com a ex-sogra. O motivo é inesperado

Marco Costa anunciou recentemente a separação de Carolina Pinto, mas o gesto que fez esta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, está a surpreender os portugueses. O ex-concorrente do Secret Story partiu rumo à Turquia e não foi sozinho.

Apesar do fim da relação, confirmado através de um comunicado conjunto publicado no Instagram, Marco Costa mantém uma relação próxima com a ex-sogra. No vídeo partilhado nos stories do pasteleiro, ficou claro que a viagem tem um objetivo especial: realizar o sonho da mãe de Carolina Pinto.

«Vou mais a dona Carla até à Turquia pôr um sorrisinho bonito desta boca.», contou o ex-concorrente.

A ex-sogra não escondeu o entusiasmo durante o vídeo e assumiu estar: «Muito feliz, muito grata.»