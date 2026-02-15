Ele cumpriu o sonho de ser pai com ela e o amor parecia inquebrável. Hoje chocaram o País com a separação

O amor parecia sólido, cúmplice e à prova de tudo. Ao longo dos últimos anos, Marco Costa e Carolina Pinto partilharam com o público uma relação marcada por gestos de carinho, declarações apaixonadas e um projeto de vida em comum que emocionou milhares de seguidores.

Hoje, contudo, o casal surpreendeu tudo e todos ao anunciar a separação. A notícia caiu como uma bomba em quem sempre viu nos dois um exemplo de união e companheirismo. Juntos há vários anos, Marco e Carolina construíram uma história feita de superações e sonhos concretizados.

Um dos capítulos mais felizes dessa história foi o nascimento da filha, Maria Emília, atualmente com três anos. Para Marco Costa, que nunca escondeu o desejo profundo de ser pai, a chegada da menina representou a concretização de um sonho antigo.

Em diversas entrevistas e publicações, o pasteleiro e figura pública falou da paternidade como a maior conquista da sua vida, destacando o papel fundamental de Carolina nesse percurso. O casal mostrava-se frequentemente unido, cúmplice e dedicado à família.

As imagens da família apaixonada reforçavam a ideia de um amor inquebrável. Por isso, o anúncio apanhou muitos de surpresa: «Eu e a Carolina decidimos seguir caminhos diferentes enquanto casal. Temos uma filha maravilhosa e que continuará a ser a nossa prioridade absoluta», lê-se no texto partilhado por ambos nas redes sociais.

Apesar da separação, Marco Costa e Carolina Pinto fazem questão de frisar que a filha vai sempre mantê-los unidos: «O amor que sentimos por ela une-nos para sempre e é com respeito e responsabilidade que vamos continuar a caminhar enquanto pais».

O fim de uma história de amor nunca é simples, sobretudo quando envolve uma família construída com tanto desejo e entrega. Ainda assim, permanece o laço mais importante: o amor por uma filha que será, para sempre, o elo que os une.