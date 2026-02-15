Ele cumpriu o sonho de ser pai com ela e o amor parecia inquebrável. Hoje chocaram o País com a separação

Ao Minuto

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida” - Big Brother
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro” - Big Brother
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência” - Big Brother
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa" - Big Brother
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada - Big Brother
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco” - Big Brother
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco” - Big Brother
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos” - Big Brother
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim” - Big Brother
Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?” - Big Brother
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-” - Big Brother
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico - Big Brother
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim» - Big Brother
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story - Big Brother
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
Ele cumpriu o sonho de ser pai com ela e o amor parecia inquebrável. Hoje chocaram o País com a separação

Ele cumpriu o sonho de ser pai com ela e o amor parecia inquebrável. Hoje chocaram o País com a separação - Big Brother

Um dos casais mais acarinhados do público e que parecia eterno anunciou a separação.

O amor parecia sólido, cúmplice e à prova de tudo. Ao longo dos últimos anos, Marco Costa e Carolina Pinto partilharam com o público uma relação marcada por gestos de carinho, declarações apaixonadas e um projeto de vida em comum que emocionou milhares de seguidores.

Hoje, contudo, o casal surpreendeu tudo e todos ao anunciar a separação. A notícia caiu como uma bomba em quem sempre viu nos dois um exemplo de união e companheirismo. Juntos há vários anos, Marco e Carolina construíram uma história feita de superações e sonhos concretizados. 

Um dos capítulos mais felizes dessa história foi o nascimento da filha, Maria Emília, atualmente com três anos. Para Marco Costa, que nunca escondeu o desejo profundo de ser pai, a chegada da menina representou a concretização de um sonho antigo.

 

Em diversas entrevistas e publicações, o pasteleiro e figura pública falou da paternidade como a maior conquista da sua vida, destacando o papel fundamental de Carolina nesse percurso. O casal mostrava-se frequentemente unido, cúmplice e dedicado à família.

As imagens da família apaixonada reforçavam a ideia de um amor inquebrável. Por isso, o anúncio apanhou muitos de surpresa: «Eu e a Carolina decidimos seguir caminhos diferentes enquanto casal. Temos uma filha maravilhosa e que continuará a ser a nossa prioridade absoluta», lê-se no texto partilhado por ambos nas redes sociais.

Apesar da separação, Marco Costa e Carolina Pinto fazem questão de frisar que a filha vai sempre mantê-los unidos: «O amor que sentimos por ela une-nos para sempre e é com respeito e responsabilidade que vamos continuar a caminhar enquanto pais». 

O fim de uma história de amor nunca é simples, sobretudo quando envolve uma família construída com tanto desejo e entrega. Ainda assim, permanece o laço mais importante: o amor por uma filha que será, para sempre, o elo que os une.

Temas: Marco Costa Carolina Pinto

