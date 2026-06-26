Fofura máxima. Filha de Marco Costa e Carolina Pinto deixa os fãs rendidos com vídeo inédito

Dia do Pai: Marco Costa partilha momentos ternurentos com a filha em fotos encantadoras

A filha de Marco Costa e Carolina Pinto esteve recentemente num salão de cabeleireiro, num momento simples que acabou por gerar grande destaque nas redes sociais.

A profissional responsável pelo momento partilhou um vídeo da visita da pequena Emília, mostrando o resultado final e acrescentando uma legenda que rapidamente conquistou os seguidores.

Na publicação, a cabeleireira escreveu: «Hoje saiu do salão mais uma transformação de milhões. 🤭✨ A cliente tinha apenas uma exigência, continuar a ser a menina mais bonita do mundo. 💖😂 Missão cumprida 😀 um sorriso que fez o meu dia 💖 Minha Mimi 💖».

O registo não passou despercebido e rapidamente começou a ser amplamente comentado, com inúmeros comentários de fãs e também de figuras públicas, que destacaram o quão encantadora está a menina.