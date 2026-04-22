Marco Costa declara-se ao filho de Carolina Pinto com mensagem tocante: «Há uma distância que eu nunca escolhi»

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Vicente, o filho de Carolina Pinto, celebra 10 anos e Marco Costa fez questão de assinalar a data especial com uma mesnagem emotiva dedicada ao ex-enteado.

O filho de Carolina Pinto, Vicente, completa 10 anos de vida nesta quarta-feira, 22 de abril, e Marco Costa não deixou passar a data em branco. Apesar de se ter separado recentemente da criadora de conteúdos digitais, o ex-concorrente do Secret Story deixou uma mensagem emotiva àquele que foi o seu enteado.

«Parabéns meu Puto! 10 aninhos estas um homem! Hoje fazes anos… e custa não poder estar aí para te dar um abraço como fazia antes», começou por escrever, na legenda de uma partilha que fez no Instagram, em que se mostra ao lado do menino e lamenta a «distância» entre os dois. 

Marco Costa não esconde as saudades que tem do filho. «Durante cinco anos, foste muito mais do que “o filho de alguém” para mim. Foste parte de mim. Vi-te crescer, estive contigo nos momentos bons e nos difíceis, cuidei de ti, ensinei-te e aprendi contigo… e, sem precisar de sangue, tornei-me teu de coração. Porque eu amo-te como um filho! A vida levou-nos por caminhos diferentes, e há uma distância que eu nunca escolhi. Não posso estar contigo como queria, não posso acompanhar-te como antes… mas isso nunca mudou aquilo que sinto. Tenho saudades tuas. Saudades mesmo, daquelas que ficam todos os dias», referiu.

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«Quero que saibas que, esteja eu perto ou longe, vou sempre estar a torcer por ti, a querer o melhor para ti, a ter orgulho na pessoa que estás a tornar-te. Vais sempre ter um lugar em mim que ninguém ocupa. Feliz aniversário 🤍 serás sempre o meu puto. Dia feliz Vi», terminou.

Pode ver aqui a partilha em questão:

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