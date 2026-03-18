Marco Costa quebra o silêncio sobre Carolina Pinto: A resposta sobre reconciliação que está a dar que falar

A viver uma nova fase da sua vida, Marco Costa marcou presença no programa Dois às 10, desta terça-feira, dia 17, conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, onde falou abertamente sobre o fim da relação com Carolina Pinto.

Confrontado diretamente com a possibilidade de uma reconciliação, o pasteleiro foi claro na sua forma de estar. Questionado por Cláudio Ramos sobre se acredita em segundas oportunidades no amor, Marco Costa respondeu sem rodeios: «Eu não sou assim (…) Para mim, feliz é estar em paz e, às vezes, a gente tem que cortar as coisas».

Apesar do fim da relação, o ex-concorrente de Secret Story - Casa dos Segredos e Big Brother Famosos garantiu que não existe qualquer ressentimento entre ambos. «Não há rancor nenhum de parte a parte», sublinhou, mostrando maturidade face ao término.

Marco Costa admitiu ainda que este tipo de situações nunca é fácil: «Dói um bocadinho, custa sempre, mas cada fim tem um novo recomeço». Ainda assim, assume uma postura pragmática, focada no bem-estar de todos os envolvidos.

No centro das suas preocupações está a filha em comum, destacando a relação saudável que mantém com a ex-companheira. O pasteleiro elogiou Carolina Pinto enquanto mãe e garantiu que a prioridade é a felicidade da criança, mesmo vivendo entre duas casas.

Ainda que reconheça que o mais difícil tem sido não estar todos os dias com a filha, Marco Costa mostra-se em paz com a decisão tomada. E quanto a um eventual recomeço amoroso, a resposta parece não deixar grandes dúvidas: para já, o passado ficou mesmo para trás.

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