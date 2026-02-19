Marco Costa repõe «a verdade» sobre a separação: «Não acabou porque alguém falhou»

Marco Costa anunciou há uns dias a separação da mãe da filha, Carolina Pinto. A notícia chocou tudo e todos e depressa começaram os rumores e a especulação sobre o que realmente teria levado ao fim de uma relação, que aos olhos dos outros parecia perfeita.

Nesse sentido, o ex-concorrente do Secret Story fez um comunicado no qual repôs a sua verdade da história, esclarecendo que ninguém falhou com ninguém, simplesmente os dois chegaram à conclusão de que seria melhor para todos seguirem caminhos separados.

«Há momentos na vida em que somos obrigados a tomar decisões difíceis. Decisões que não nascem da falta de amor, nem da falta de respeito, nem da falta de verdade. Nascem, muitas vezes, da coragem de reconhecer que, às vezes, seguir caminhos diferentes é a melhor forma de continuar a cuidar um do outro e, acima de tudo, de cuidar da nossa família», começou por escrever.

Nas stories do Instagram, o pasteleiro continuou: «A minha relação com a Carolina, mãe da minha filha, foi bonita. Foi feita de amor, de entrega, de cumplicidade e de verdade. Não acabou porque alguém falhou. Não acabou porque alguém quis menos: Não acabou porque alguém desistiu. Acabou porque juntos percebemos que seria o melhor para todos».

«Eu entendo que, quando algo termina, exista uma necessidade quase automática de procurar culpados. De criar versões. De apontar erros. De tentar explicar o que, muitas vezes, não tem uma explicação simples. Mas a verdade é esta: não há vilões nesta história. Não há lados. Não há guerras», esclareceu.

Marco acrescentou: «Há duas pessoas que se respeitam. Há dois pais que se preocupam profundamente com os seus filhos (Emília e Vicente). Há uma família que mudou de forma, mas não deixou de existir. Continuamos ligados pelo que temos de mais precioso: os nossos filhos. E eles merecem crescer num ambiente de amor, de estabilidade, de proteção e de paz. Merecem ver adultos maduros, responsáveis e unidos no que realmente importa: o bem-estar deles».

«Por isso, peço de coração, que antes de opinarem sobre algo que não conhecem por dentro, pensem no peso que as palavras têm. Às vezes, sem intenção, somos injustos. Às vezes, sem perceber, magoamos. Este não é um momento para julgamentos. Não é um momento para dedos apontados. Não é um momento para especulações. É um momento para respeito. Para compreensão», apelou o ex-concorrente.

Na parte final do texto, Marco Costa reiterou: «E, quando não se sabe o que dizer, silêncio. Se gostam de mim, se gostam da mãe dos meus filhos, saibam que o que mais precisamos agora é de colo, de empatia, de apoio. Não de críticas. Não de rumores. Não de teorias. Estamos a fazer o melhor que sabemos. Com consciência. Com responsabilidade. Com amor».

«Obrigado a quem respeita. Obrigado a quem compreende. Obrigado a quem protege esta família, mesmo nesta nova fase. E obrigado, sobretudo, a quem escolhe ser luz num momento que pede cuidado», concluiu o pasteleiro no longo desabafo, que pode ler na íntegra em cima.