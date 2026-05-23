Marco Costa sofre com a 'ausência' da filha: «Não importa em quantas casas cresças...»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

12:41
Estará João Ricardo apaixonada? Em discussão com Liliana atira: «Vou defender a Sara» - Big Brother
01:21

Estará João Ricardo apaixonada? Em discussão com Liliana atira: «Vou defender a Sara»

12:41
Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa - Big Brother
03:13

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

12:17
Nufla abre o coração para fazer confissão sobre a morte de Maycon Douglas. E envolve Renata Reis - Big Brother

Nufla abre o coração para fazer confissão sobre a morte de Maycon Douglas. E envolve Renata Reis

11:32
João Ricardo faz garantias em relação a Leandro: «A queda vai ser grande» - Big Brother
05:24

João Ricardo faz garantias em relação a Leandro: «A queda vai ser grande»

11:20
Tensão no ar. Leandro é apelidado de «Santo António da Malveira» e a reação é imperdível - Big Brother
02:58

Tensão no ar. Leandro é apelidado de «Santo António da Malveira» e a reação é imperdível

11:15
Ao rubro. Sara queixa-se de dores de cabeça e mete as culpas em Liliana: «Grita muito» - Big Brother
08:08

Ao rubro. Sara queixa-se de dores de cabeça e mete as culpas em Liliana: «Grita muito»

11:03
Mágoa. Sara arrepende-se de falar com Liliana: «Um desabafo em que me abri...» - Big Brother
03:06

Mágoa. Sara arrepende-se de falar com Liliana: «Um desabafo em que me abri...»

10:58
Lavagem de roupa suja: Liliana e Pedro Jorge não se podem ver «Andaste aí aos berros» - Big Brother
01:59

Lavagem de roupa suja: Liliana e Pedro Jorge não se podem ver «Andaste aí aos berros»

10:56
Pela manhã: Sara envolve-se em forte discussão Liliana e Luzia - Big Brother
06:11

Pela manhã: Sara envolve-se em forte discussão Liliana e Luzia

10:49
Barulho sem fim: Liliana começa a manhã a testar a paciência dos colegas - Big Brother
03:40

Barulho sem fim: Liliana começa a manhã a testar a paciência dos colegas

10:28
Marisa Susana começa a manhã falar "espanhol" e o resultado não é o esperado - Big Brother
01:52

Marisa Susana começa a manhã falar "espanhol" e o resultado não é o esperado

09:00
Um pesadelo: Croquetes de Afonso e João Ricardo dão que falar. E o motivo é hilariante - Big Brother
02:42

Um pesadelo: Croquetes de Afonso e João Ricardo dão que falar. E o motivo é hilariante

08:59
"Jornal da Malveira" traz revelações inéditas e deixa todos a rir. Os pivots vão surpreende-lo - Big Brother
07:25

"Jornal da Malveira" traz revelações inéditas e deixa todos a rir. Os pivots vão surpreende-lo

08:52
Novela "Segredos Proibidos" não deixa ninguém indiferente. E estes atores conhece bem - Big Brother
11:20

Novela "Segredos Proibidos" não deixa ninguém indiferente. E estes atores conhece bem

08:43
Hilariante: Marta Cardoso atribuiu uma missão a Quinaz e Cinha é o alvo - Big Brother
01:17

Hilariante: Marta Cardoso atribuiu uma missão a Quinaz e Cinha é o alvo

08:42
Quinaz e Cinha entram em conflito em pleno direto! «Este menino passou-se...» - Big Brother
02:06

Quinaz e Cinha entram em conflito em pleno direto! «Este menino passou-se...»

08:36
Nufla relembra Maycon e fala sobre todo o apoio dado a Renata: «Eu acompanhei» - Big Brother
03:32

Nufla relembra Maycon e fala sobre todo o apoio dado a Renata: «Eu acompanhei»

08:35
«Lançou um comunicado e...»: Sara conta episódio com concorrente fora da casa - Big Brother
05:38

«Lançou um comunicado e...»: Sara conta episódio com concorrente fora da casa

08:24
«Quando o Hugo foi expulso...»: Catarina faz revelações inéditas sobre o Secret story 10 - Big Brother
02:38

«Quando o Hugo foi expulso...»: Catarina faz revelações inéditas sobre o Secret story 10

08:15
Nufla mostra técnica infalível de engate e deixa todos às gargalhadas - Big Brother
02:31

Nufla mostra técnica infalível de engate e deixa todos às gargalhadas

22:40
A disparar para todos os lados, Leandro 'pica-se' com quase toda a casa após Especial cheio de tensão - Big Brother
04:44

A disparar para todos os lados, Leandro 'pica-se' com quase toda a casa após Especial cheio de tensão

22:27
E a pergunta que não quer calar. Afinal, houve um não um beijo técnico? - Big Brother
05:37

E a pergunta que não quer calar. Afinal, houve um não um beijo técnico?

22:21
O "Jornal da Malveira" prometeu e entregou. Criatividade e sentido de humor não faltou na equipa vermelha - Big Brother
04:59

O "Jornal da Malveira" prometeu e entregou. Criatividade e sentido de humor não faltou na equipa vermelha

22:16
Hilariante. E no segmento da informação, a equipa vermelha - Big Brother
02:16

Hilariante. E no segmento da informação, a equipa vermelha

22:13
O final mais surpreendente! Veja como terminou a trama dos "Segredos Proibidos" - Big Brother
05:34

O final mais surpreendente! Veja como terminou a trama dos "Segredos Proibidos"

Acompanhe ao minuto

Marco Costa sofre com a 'ausência' da filha: «Não importa em quantas casas cresças...»

Marco Costa sofre com a 'ausência' da filha: «Não importa em quantas casas cresças...» - Big Brother

Marco Costa declara-se à filha, Maria Emília. O pasteleiro não esconde a angústia que sente quando a menina não está presente, uma vez que partilha a sua guarda com Carolina Pinto.

Marco Costa separou-se de Carolina Pinto no início do ano e, desde então, tem partilhado com a ex-companheira a guarda da filha que têm em comum, Maria Emília. Este sábado, 23 de maio, o ex-concorrente do Secret Story recorreu às redes sociais para se declarar à menina, e não esconde a angústia que sente na sua ausência. 

«Maria Emília, há fins de semana em que a casa fica demasiado quieta. O teu quarto arrumado, os brinquedos no mesmo sítio, e eu a passar pela porta quase à espera de te ouvir chamar por mim», começou por escrever o pasteleiro, na legenda de uma publicação que fez no Instagram, em que se mostra ao lado da menina. 

E prosseguiu, admitindo que a gestão das saudades está a ser muito complicada:  «Nunca imaginei que ser teu pai ia significar aprender a viver com saudades. Porque quando sonhei contigo, sonhei com uma casa só. Uma mesa só. Os teus desenhos espalhados sempre no mesmo lugar.»

«Mas a vida escreveu diferente. E embora me doa às vezes, eu sei que o mais importante é ver-te crescer feliz, amada, segura, nas tuas duas casas. Mesmo quando não estás comigo, continuas em todo o lado. Na tua caneca favorita. No lugar vazio do carro. Nas músicas que cantarolamos juntos», acrescentou.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Marco Costa declara-se à filha: «Foste o meu maior sonho»

Na mesma partilha, Marco Costa declarou o seu amor à menina. «Tu foste o meu maior sonho. Antes de existir qualquer plano, qualquer medo, qualquer desilusão, já existia este amor por ti. E ser teu pai continua a ser a coisa mais bonita da minha vida. Às vezes fico perdido no silêncio, é verdade. Às vezes não sei o que fazer quando os dias parecem grandes demais sem ti. Mas depois lembro-me do teu sorriso, da maneira como corres para mim, da tua mão pequenina na minha, e tudo volta ao lugar», adiantou.

«Maria Emília, se algum dia tiveres dúvidas, quero que te lembres disto: não importa em quantas casas cresças. O meu amor por ti vai ser sempre a tua casa inteira. Amo-te filha», findou. 

Pode ver tudo aqui:

Relacionados

Separações inesperadas: Marco Costa e Carolina Pinto não foram os únicos. Com eles o amor também não venceu

Marco Costa mostra prato feito para a filha e acaba criticado: «Na minha casa, cozinho como quero»

Marco Costa surpreende filha de três anos com presente de luxo. E o valor salta à vista

Marco Costa é confrontado com pergunta controversa. E o motivo está relacionado com a vida de solteiro
Temas: Marco Costa Carolina pinto Emilia

Fora da Casa

Francisco Monteiro rendido a estrela da TVI: «Um dos melhores corações que já conheci»

Francisco Monteiro rendido a estrela da TVI: «Um dos melhores corações que já conheci»

Há 2h e 2min
Delicioso, fresco, e apto para celíacos! Tem mesmo de experimentar esta receita de Bolo de Limão sem glúten

Delicioso, fresco, e apto para celíacos! Tem mesmo de experimentar esta receita de Bolo de Limão sem glúten

Há 2h e 28min
Estas gémeas entraram num reality show e trocavam de identidade sem ninguém dar conta: uma delas até se apaixonou na casa

Estas gémeas entraram num reality show e trocavam de identidade sem ninguém dar conta: uma delas até se apaixonou na casa

Há 2h e 50min
Lembra-se das gémeas do Secret Story que trocavam de lugar sem ninguém dar conta? Recorde-as em fotografias

Lembra-se das gémeas do Secret Story que trocavam de lugar sem ninguém dar conta? Recorde-as em fotografias

Há 2h e 53min
Inédito! Francisco Monteiro revela conversa com João Ricardo antes do Desafio Final. E envolve Sara

Inédito! Francisco Monteiro revela conversa com João Ricardo antes do Desafio Final. E envolve Sara

Ontem às 19:53
Poucos se lembram, mas Marco do Big Brother 1 tem um irmão gémeo que também entrou no reality da TVI

Poucos se lembram, mas Marco do Big Brother 1 tem um irmão gémeo que também entrou no reality da TVI

Ontem às 19:36
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Estava noivo e perdeu a namorada em direto em poucas semanas. Veja como está Diogo, ex de Fanny, 14 anos depois

Estava noivo e perdeu a namorada em direto em poucas semanas. Veja como está Diogo, ex de Fanny, 14 anos depois

Ontem às 12:03
Separações inesperadas: Marco Costa e Carolina Pinto não foram os únicos. Com eles o amor também não venceu

Separações inesperadas: Marco Costa e Carolina Pinto não foram os únicos. Com eles o amor também não venceu

Ontem às 16:34
Norberto quebra o silêncio sobre a orientação sexual de Catarina: «Nunca tive interesse...»

Norberto quebra o silêncio sobre a orientação sexual de Catarina: «Nunca tive interesse...»

Ontem às 19:57
Eva Pais e João Santos surgem juntos e anunciam "surpresa". E os fãs reagem em euforia: «Ficam bem»

Eva Pais e João Santos surgem juntos e anunciam "surpresa". E os fãs reagem em euforia: «Ficam bem»

21 mai, 12:41
Ainda se lembra de Diogo, o ex-namorado de Fanny Rodrigues? Está irreconhecível 14 anos depois. Saiba o que é feito dele

Ainda se lembra de Diogo, o ex-namorado de Fanny Rodrigues? Está irreconhecível 14 anos depois. Saiba o que é feito dele

Ontem às 12:23
Ver Mais

Notícias

Eva Pais surpreende filha de Liliana e gesto inesperado está a derreter fãs

Eva Pais surpreende filha de Liliana e gesto inesperado está a derreter fãs

Há 13 min
Nufla abre o coração para fazer confissão sobre a morte de Maycon Douglas. E envolve Renata Reis

Nufla abre o coração para fazer confissão sobre a morte de Maycon Douglas. E envolve Renata Reis

Há 1h e 1min
Marco Costa sofre com a 'ausência' da filha: «Não importa em quantas casas cresças...»

Marco Costa sofre com a 'ausência' da filha: «Não importa em quantas casas cresças...»

Há 1h e 35min
Francisco Monteiro rendido a estrela da TVI: «Um dos melhores corações que já conheci»

Francisco Monteiro rendido a estrela da TVI: «Um dos melhores corações que já conheci»

Há 2h e 2min
Delicioso, fresco, e apto para celíacos! Tem mesmo de experimentar esta receita de Bolo de Limão sem glúten

Delicioso, fresco, e apto para celíacos! Tem mesmo de experimentar esta receita de Bolo de Limão sem glúten

Há 2h e 28min
Ver Mais Notícias

Opinião

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa

Há 37 min
Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

Francisco Monteiro critica postura de concorrente: «Muito frágil»

Ontem às 00:52
Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

20 mai, 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

20 mai, 19:39
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»
01:42

Hugo acha que «prejudicou» Sara no jogo: «Esse sentimento que ela criou por mim...»

20 mai, 19:40
Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»
05:13

Hugo rendido a concorrente que ninguém esperava: «Não procura picardia, mas não se deixa pisar»

20 mai, 19:39
Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»
05:13

Hugo faz declaração surpreendente: «Tenho visto uma Sara diferente e fico feliz»

20 mai, 19:39
Hugo deixa recado a João Ricardo: «Não sou nenhum menino. Isto não é muito bonito»
05:13

Hugo deixa recado a João Ricardo: «Não sou nenhum menino. Isto não é muito bonito»

20 mai, 19:37
Ninguém estava à espera disto, mas aconteceu: Extra arranca de forma inédita e inesperada
01:14

Ninguém estava à espera disto, mas aconteceu: Extra arranca de forma inédita e inesperada

20 mai, 00:14
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Estas gémeas entraram num reality show e trocavam de identidade sem ninguém dar conta: uma delas até se apaixonou na casa

Estas gémeas entraram num reality show e trocavam de identidade sem ninguém dar conta: uma delas até se apaixonou na casa

Há 2h e 50min
E a pergunta que não quer calar. Afinal, houve um não um beijo técnico?
05:37

E a pergunta que não quer calar. Afinal, houve um não um beijo técnico?

Ontem às 22:27
O "Jornal da Malveira" prometeu e entregou. Criatividade e sentido de humor não faltou na equipa vermelha
04:59

O "Jornal da Malveira" prometeu e entregou. Criatividade e sentido de humor não faltou na equipa vermelha

Ontem às 22:21
Hilariante. E no segmento da informação, a equipa vermelha
02:16

Hilariante. E no segmento da informação, a equipa vermelha

Ontem às 22:16
O final mais surpreendente! Veja como terminou a trama dos "Segredos Proibidos"
05:34

O final mais surpreendente! Veja como terminou a trama dos "Segredos Proibidos"

Ontem às 22:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Ex-concorrente de reality show da TVI esteve no iate de Cristiano Ronaldo. E temos imagens

Ex-concorrente de reality show da TVI esteve no iate de Cristiano Ronaldo. E temos imagens

Ontem às 14:48
Ainda apaixonada, Sónia Jesus admite reconciliação com Vitó: «Pode ser que um dia destes...»

Ainda apaixonada, Sónia Jesus admite reconciliação com Vitó: «Pode ser que um dia destes...»

Ontem às 14:43
Francisco Monteiro revoltado com crime chocante: "Uma autêntica anedota"

Francisco Monteiro revoltado com crime chocante: "Uma autêntica anedota"

21 mai, 11:29
“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

19 mai, 14:57
Ana Barbosa: "Volto a dizer 'sim'"

Ana Barbosa: "Volto a dizer 'sim'"

17 mai, 18:50
Ver Mais Outros Sites