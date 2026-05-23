Marco Costa sofre com a 'ausência' da filha: «Não importa em quantas casas cresças...»

Marco Costa separou-se de Carolina Pinto no início do ano e, desde então, tem partilhado com a ex-companheira a guarda da filha que têm em comum, Maria Emília. Este sábado, 23 de maio, o ex-concorrente do Secret Story recorreu às redes sociais para se declarar à menina, e não esconde a angústia que sente na sua ausência.

«Maria Emília, há fins de semana em que a casa fica demasiado quieta. O teu quarto arrumado, os brinquedos no mesmo sítio, e eu a passar pela porta quase à espera de te ouvir chamar por mim», começou por escrever o pasteleiro, na legenda de uma publicação que fez no Instagram, em que se mostra ao lado da menina.

E prosseguiu, admitindo que a gestão das saudades está a ser muito complicada: «Nunca imaginei que ser teu pai ia significar aprender a viver com saudades. Porque quando sonhei contigo, sonhei com uma casa só. Uma mesa só. Os teus desenhos espalhados sempre no mesmo lugar.»

«Mas a vida escreveu diferente. E embora me doa às vezes, eu sei que o mais importante é ver-te crescer feliz, amada, segura, nas tuas duas casas. Mesmo quando não estás comigo, continuas em todo o lado. Na tua caneca favorita. No lugar vazio do carro. Nas músicas que cantarolamos juntos», acrescentou.

Marco Costa declara-se à filha: «Foste o meu maior sonho»

Na mesma partilha, Marco Costa declarou o seu amor à menina. «Tu foste o meu maior sonho. Antes de existir qualquer plano, qualquer medo, qualquer desilusão, já existia este amor por ti. E ser teu pai continua a ser a coisa mais bonita da minha vida. Às vezes fico perdido no silêncio, é verdade. Às vezes não sei o que fazer quando os dias parecem grandes demais sem ti. Mas depois lembro-me do teu sorriso, da maneira como corres para mim, da tua mão pequenina na minha, e tudo volta ao lugar», adiantou.

«Maria Emília, se algum dia tiveres dúvidas, quero que te lembres disto: não importa em quantas casas cresças. O meu amor por ti vai ser sempre a tua casa inteira. Amo-te filha», findou.