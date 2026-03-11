Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
19:52
02:06

19:49
05:50

19:42
03:43

19:36
03:49

19:35
03:49

19:29
03:19

19:23
04:46

19:16
03:47

19:10
03:52

19:05
00:55

18:27
Segredo de Diogo poderá estar por horas. João já registou e não tem dúvidas: ele é namorado de Eva - Big Brother

17:44
03:07

17:39
01:01

17:29
Depois da polémica da «relação» com Hugo, família de Sara deixa aviso: «Nunca serão aceitáveis» - Big Brother

16:41
01:03

16:32
04:37

16:10
01:40

16:09
«Fui projetada 15 metros»: Diana Dora quebra o silêncio sobre o segredo que a fez entrar no Secret Story 10 - Big Brother

15:44
02:13

15:33
06:26

15:25
02:12

15:23
03:16

15:16
06:32

15:13
07:16

14:39
05:25

Marco Costa toma decisão de peso após anunciar separação: «Foi difícil»

Marco Costa partilhou com os seguidores uma decisão de peso. Embora esteja motivado, o ex-concorrente do Secret Story admite que não tem sido fácil.

Marco Costa, recorreu recentemente ao Instagram para partilhar com os seguidores uma decisão pessoal: regressar aos treinos. Nas histórias da rede social, o pasteleiro e ex-concorrente do Secret Story admitiu não estar a ser fácil regressar aos treinos no pós separação.

Apesar da motivação para retomar a rotina de exercício físico, o processo não tem sido fácil, como o próprio revelou. «Tem sido difícil voltar aos treinos com consistência», começou por desabafar Marco Costa. Ainda assim, o pasteleiro deixou uma mensagem positiva sobre esta nova fase: «Mas estamos na luta!»

Veja a imagem.

Marco Costa repõe «a verdade» sobre a separação: «Não acabou porque alguém falhou»

Marco Costa anunciou há uns dias a separação da mãe da filha, Carolina Pinto. A notícia chocou tudo e todos e depressa começaram os rumores e a especulação sobre o que realmente teria levado ao fim de uma relação, que aos olhos dos outros parecia perfeita. 

Nesse sentido, o ex-concorrente do Secret Story fez um comunicado no qual repôs a sua verdade da história, esclarecendo que ninguém falhou com ninguém, simplesmente os dois chegaram à conclusão de que seria melhor para todos seguirem caminhos separados. 

«Há momentos na vida em que somos obrigados a tomar decisões difíceis. Decisões que não nascem da falta de amor, nem da falta de respeito, nem da falta de verdade. Nascem, muitas vezes, da coragem de reconhecer que, às vezes, seguir caminhos diferentes é a melhor forma de continuar a cuidar um do outro e, acima de tudo, de cuidar da nossa família», começou por escrever.

Amigos ou algo mais? Soraia Sousa abre o coração para falar sobre o Instrutor Joaquim

Há 1h e 22min
Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

Hoje às 12:30
1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

Hoje às 11:03
Grávida, esta ex-concorrente do Secret Story revela problema de saúde: «Agravou-se»

Hoje às 10:14
Cristina Ferreira faz partilha emotiva e inédita: «Guardarei para a vida as suas palavras»

Hoje às 09:36
Esta é a regra secreta de Maria Botelho Moniz enquanto apresentadora: «Isso morre comigo»

Ontem às 21:50
1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

Hoje às 11:03
02:13

Hoje às 15:44
00:55

Há 1h e 19min
06:32

Hoje às 15:16
03:07

Há 2h e 40min
Amigos ou algo mais? Soraia Sousa abre o coração para falar sobre o Instrutor Joaquim

Há 1h e 22min
Segredo de Diogo poderá estar por horas. João já registou e não tem dúvidas: ele é namorado de Eva

Há 1h e 57min
Depois da polémica da «relação» com Hugo, família de Sara deixa aviso: «Nunca serão aceitáveis»

Há 2h e 55min
Marco Costa toma decisão de peso após anunciar separação: «Foi difícil»

Há 3h e 37min
«Fui projetada 15 metros»: Diana Dora quebra o silêncio sobre o segredo que a fez entrar no Secret Story 10

Hoje às 16:09
«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

Ontem às 17:48
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

9 mar, 18:32
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

8 mar, 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
02:06

Ontem às 01:39
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

8 mar, 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

5 mar, 22:27
A ferver. Sara rasga Hugo: «Se eu soubesse... o nosso beijo nunca teria acontecido»
08:12

Ontem às 18:49
Dinâmica da carapuça faz o clima ferver e estes concorrentes perderam a cabeça
03:51

Ontem às 18:14
Francisco Monteiro obrigado a fazer exames médicos após agressões no Clássico Benfica - Porto

Ontem às 18:13
«Bomba»: Missão hilariante de Luzia mete a casa toda a mexer
01:43

Ontem às 18:04
O verniz estalou. Sara confronta Hélder após ficar em choque com pergunta do concorrente
02:47

Ontem às 17:57
Bruno de Carvalho submete-se a rigoroso tratamento e revela: "Já perdi 12 quilos"

Há 53 min
Após morte do pai, Bruno de Carvalho abre o coração: "Nunca me esquecerei"

Hoje às 10:59
Dúvida desfeita! João Moura Caetano e Luíza Abreu vão casar-se antes do nascimento da filha?

Hoje às 07:58
Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

Ontem às 18:58
Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

Ontem às 18:51
