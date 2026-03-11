Marco Costa toma decisão de peso após anunciar separação: «Foi difícil»

Marco Costa, recorreu recentemente ao Instagram para partilhar com os seguidores uma decisão pessoal: regressar aos treinos. Nas histórias da rede social, o pasteleiro e ex-concorrente do Secret Story admitiu não estar a ser fácil regressar aos treinos no pós separação.

Apesar da motivação para retomar a rotina de exercício físico, o processo não tem sido fácil, como o próprio revelou. «Tem sido difícil voltar aos treinos com consistência», começou por desabafar Marco Costa. Ainda assim, o pasteleiro deixou uma mensagem positiva sobre esta nova fase: «Mas estamos na luta!»

Marco Costa repõe «a verdade» sobre a separação: «Não acabou porque alguém falhou»

Marco Costa anunciou há uns dias a separação da mãe da filha, Carolina Pinto. A notícia chocou tudo e todos e depressa começaram os rumores e a especulação sobre o que realmente teria levado ao fim de uma relação, que aos olhos dos outros parecia perfeita.

Nesse sentido, o ex-concorrente do Secret Story fez um comunicado no qual repôs a sua verdade da história, esclarecendo que ninguém falhou com ninguém, simplesmente os dois chegaram à conclusão de que seria melhor para todos seguirem caminhos separados.

«Há momentos na vida em que somos obrigados a tomar decisões difíceis. Decisões que não nascem da falta de amor, nem da falta de respeito, nem da falta de verdade. Nascem, muitas vezes, da coragem de reconhecer que, às vezes, seguir caminhos diferentes é a melhor forma de continuar a cuidar um do outro e, acima de tudo, de cuidar da nossa família», começou por escrever.