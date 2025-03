Marco Costa recorda o pai e deixa uma mensagem emocionante à filha: «Hoje é dia do Pai e só tu me fizeste voltar a sorrir neste dia»

Dia do Pai: Marco Costa partilha momentos ternurentos com a filha em fotos encantadoras

Hoje, 19 de março de 2025, celebramos o Dia do Pai e muitas são as caras conhecidas que recorreram às redes sociais para assinalar a data especial. Marco Costa, ex-concorrente da Casa dos Segredos 2 e do Big Brother Famosos, foi um deles.

Com um vídeo feito de alguns registos felizes com a filha, o pasteleiro escreveu algumas palavras de amor para a sua bebé, mas também de saudade ao mencionar o seu próprio pai neste dia.

«Ser pai de menina é a maior benção do mundo» afirmou Marco na sua dedicatória, expressando todo o seu amor pela filha: «Todos os dias me ensinas a ser um homem melhor, porque acredito e quero que no futuro não queiras menos do que o pai te trata!»

Foi então que as palavras do ex-concorrente se tornaram mais delicadas: «Hoje é dia do pai, e só tu me fizeste voltar a sorrir neste dia depois de perder o avô! Espero que o 'vô' Toni esteja orgulhoso do pai, porque também eu espero refletir tudo o que ele me ensinou».

Veja aqui o post e leia o texto completo:

