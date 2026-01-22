Este foi o dia que mudou Marco Costa para sempre: «Comecei a tornar-me um homem melhor»

Marco Costa nunca vai esquecer o dia 22 de janeiro de 2023, data que marca o nascimento da sua filha Maria Emília, fruto da atual relação com a influencer digital, Carolina Pinto.

Esta quarta-feira a pequena faz três anos e o ex-concorrente do Secret Story assinalou a data especial com um emotivo texto, partilhado na sua página de Instagram.

«Parabéns meu amor! Há três anos tornei-me pai. E nesse mesmo instante comecei a tornar-me um homem melhor. Não porque alguém me obrigou, mas porque tu, só por existires, me ensinaste», começou por referir.

O pasteleiro continuou: «Ensinaste-me a ter mais paciência, mais coragem, mais ternura. Ensinaste-me que o amor verdadeiro não pede nada em troca apenas cuida, protege e está presente».

«Tu foste, és e serás sempre um sonho realizado. O meu maior. Cada sorriso teu deu mais sentido aos meus dias. Cada lágrima tua ensinou-me a ser forte por ti. Cada passo que deste lembrou-me que a vida é feita de aprender, cair e levantar e que eu estarei sempre aqui, de mão estendida, aconteça o que acontecer», sublinhou.

Marco Costa acrescentou: «Quando cresceres, talvez o mundo te pareça grande demais, confuso, ou até injusto.

Nesses momentos, lembra-te disto: há um homem que te amou antes mesmo de te conhecer, que se orgulha de ti em silêncio e em voz alta, e que te ama de uma forma que não muda com o tempo, com os erros ou com a distância».

«Não importa quem te tornes, onde estejas ou que escolhas faças… O meu amor por ti é casa. É abrigo. É eterno. Obrigado por me escolheres como pai. Obrigado por me fazeres melhor todos os dias. Obrigado por seres tu. Amo te minha filha», rematou o ex-concorrente no texto emotivo.