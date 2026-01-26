Festa de sonho! Todos os detalhes do aniversário da filha de Marco Costa

Emília Costa, a filha de Marco Costa fez 3 anos! Carolina Pinto partilhou nas redes sociais tudo sobre a festa incrível que preparou para a filha e os seguidores derreteram com tanto carinho.

«Ontem celebramos amor, daquele que enche uma sala inteira ✨Obrigada a todos os que estiveram e estão presentes na nossa vida.💖», a mãe de Emília começou por partilhar toda a decoração e catering que esteve presente naquela que foi uma tarde recheada de amor e boa companhia. Emília teve a oportunidade de festejar o seu aniversário junto das pessoas mais próximas da família, como também de alguns amigos e, claro, muita diversão. A festa teve como tema "A Casa de Bonecas da Gabby", e tudo estava minuciosamente feito para que uma criança de três anos tivesse uma verdadeira festa de sonho.

Marco Costa também não deixou o aniversário da filha passar em branco, e fez uma verdadeira declaração de amor no seu perfil de Instagram. O pasteleiro pronuncionou-se em relação à festa da filha, como tendo sido um «dia lindo» para toda a família. Carolina Pinto e Marco Costa têm partilhado cada vez mais a vídeos da filha, que têm feito parar a internet com tanta fofura.

Veja a publicação.