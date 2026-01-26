Festa de sonho! Todos os detalhes do aniversário da filha de Marco Costa

Ao Minuto

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: "Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?"
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: "Nunca vai voltar"
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do "Secret Story 9"
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: "Saímos e apanhamos este choque"
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: "É uma amiga cá fora?"
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: "Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual"
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
Cláudio Ramos e Pedro 'confrontam-se': "Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas"
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: "Achas que eu tenho uma opinião errada?"
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

10:28
Leomarte sobre ex-concorrente do "Secret Story": "Não quero esse fantasma na minha vida"
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

Acompanhe ao minuto

Festa de sonho! Todos os detalhes do aniversário da filha de Marco Costa

Festa de sonho! Todos os detalhes do aniversário da filha de Marco Costa - Big Brother

A filha de Marco Costa e de Carlina Pinto celebrou 3 anos no dia 22 de janeiro e teve direto a uma festa maravilhosa.

Emília Costa, a filha de Marco Costa fez 3 anos! Carolina Pinto partilhou nas redes sociais tudo sobre a festa incrível que preparou para a filha e os seguidores derreteram com tanto carinho. 

«Ontem celebramos amor, daquele que enche uma sala inteira ✨Obrigada a todos os que estiveram e estão presentes na nossa vida.💖», a mãe de Emília começou por partilhar toda a decoração e catering que esteve presente naquela que foi uma tarde recheada de amor e boa companhia. Emília teve a oportunidade de festejar o seu aniversário junto das pessoas mais próximas da família, como também de alguns amigos e, claro, muita diversão. A festa teve como tema "A Casa de Bonecas da Gabby", e tudo estava minuciosamente feito para que uma criança de três anos tivesse uma verdadeira festa de sonho. 

Marco Costa também não deixou o aniversário da filha passar em branco, e fez uma verdadeira declaração de amor no seu perfil de Instagram. O pasteleiro pronuncionou-se em relação à festa da filha, como tendo sido um «dia lindo» para toda a família. Carolina Pinto e Marco Costa têm partilhado cada vez mais a vídeos da filha, que têm feito parar a internet com tanta fofura. 

Veja a publicação. 

Este foi o dia que mudou Marco Costa para sempre: «Comecei a tornar-me um homem melhor»

De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»
