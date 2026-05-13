Marco Costa surpreende filha de três anos com presente de luxo. E o valor salta à vista

Marco Costa voltou a partilhar um momento especial ligado à filha de três anos, a Emília, mostrando um presente que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Na imagem divulgada, é possível ver produtos da linha de beleza da Louis Vuitton, acompanhados de uma mensagem carinhosa onde o pasteleiro escreve: «A Mimi vai se passar com estes mini Batons 😍😍😍 @louisvuitton».

O gesto não passou despercebido e está a dar que falar. A linha de batons da Louis Vuitton ronda entre os 140€ e os 160€.