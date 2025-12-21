Gargalhadas e muita fofura: filha de Marco Costa derrete a internet com receita de bolo em 5 minutos

Dia do Pai: Marco Costa partilha momentos ternurentos com a filha em fotos encantadoras

Carolina Pinto faz pizzas com a filha e derrete Internet

A ternura voltou a tomar conta das redes sociais graças a Maria Emília, filha do pasteleiro e antigo concorrente da Casa dos Segredos, Marco Costa, fruto da sua relação com a influenciadora digital Carolina Pinto.

Num vídeo partilhado por Carolina Pinto, a pequena Maria Emília surge a preparar um simples mas delicioso bolo de iogurte, num momento que rapidamente derreteu o coração dos seguidores. A gravação mostra não só o entusiasmo da criança na cozinha, como também a cumplicidade e a dinâmica carinhosa entre mãe e filha. Maria Emília, tratada com todo o carinho por “Mimi”, é a verdadeira protagonista do momento.

Orgulhoso, Marco Costa fez questão de partilhar o vídeo nas suas próprias redes sociais, acrescentando uma legenda simples, mas cheia de significado: «Meu orgulho».

Além da fofura do momento, a receita utilizada por Maria Emília também despertou curiosidade entre os seguidores, por ser prática e relativamente saudável.

Receita do bolo de iogurte da Maria Emília

Ingredientes:

1 iogurte

4 ovos

2 copos de farinha de aveia (medida do copo de iogurte)

2 colheres de fermento

2 copos de óleo de coco (medida do copo de iogurte)

Preparação:

Untar a forma com óleo de coco. Misturar todos os ingredientes. Levar ao forno pré-aquecido a 180ºC até o bolo estar cozido.

O vídeo, além de divertido, destaca-se pela naturalidade e pelo ambiente familiar, mostrando um lado mais íntimo e descontraído do dia a dia de Carolina Pinto e da pequena Mimi.