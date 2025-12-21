Gargalhadas e muita fofura: filha de Marco Costa derrete a internet com receita de bolo em 5 minutos

Ao Minuto

00:51
Nomeações: Concorrentes votam para salvar. Saiba tudo - Big Brother
09:43

Nomeações: Concorrentes votam para salvar. Saiba tudo

00:41
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer - Big Brother
06:45

Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer

00:39
Já esqueceu Fábio? Liliana eufórica minutos após a expulsão do namorado - Big Brother
02:40

Já esqueceu Fábio? Liliana eufórica minutos após a expulsão do namorado

00:38
Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final - Big Brother

Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final

00:35
Traição? Leandro bloqueia Pedro na luta pelo Passaporte para a final - Big Brother
12:27

Traição? Leandro bloqueia Pedro na luta pelo Passaporte para a final

00:33
Passaporte Conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 9 - Big Brother
12:27

Passaporte Conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 9

00:27
Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio - Big Brother

Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio

00:24
Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio - Big Brother

Num pranto, revoltada e completamente desfeita: As imagens completas da reação de Liliana à expulsão de Fábio

00:19
Soluços e lágrimas. Liliana mostra-se como nunca a viu: «Não é possível» - Big Brother
06:54

Soluços e lágrimas. Liliana mostra-se como nunca a viu: «Não é possível»

00:10
Liliana não tem dúvidas: Pedro será o concorrente expulso - Big Brother
03:41

Liliana não tem dúvidas: Pedro será o concorrente expulso

00:06
Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9 - Big Brother
01:40

Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9

23:52
Tensão ao rubro: Dylan e Ana Cristina discutem em plena Gala - Big Brother
01:54

Tensão ao rubro: Dylan e Ana Cristina discutem em plena Gala

23:46
Pedro sai em defesa de Marisa e pega-se com Fábio. A casa explode: «Respeitem!» - Big Brother
02:01

Pedro sai em defesa de Marisa e pega-se com Fábio. A casa explode: «Respeitem!»

23:46
Bruna Gomes diz o que ninguém esperava e arranca gargalhadas no estúdio - Big Brother
00:41

Bruna Gomes diz o que ninguém esperava e arranca gargalhadas no estúdio

23:43
Lágrimas: Marisa reencontra irmã e fica visivelmente abalada - Big Brother
01:53

Lágrimas: Marisa reencontra irmã e fica visivelmente abalada

23:41
No meio de gritos e insultos, Cristina Ferreira é obrigada a intervir: «Mais baixo!» - Big Brother
07:10

No meio de gritos e insultos, Cristina Ferreira é obrigada a intervir: «Mais baixo!»

23:33
Liliana gasta tempo e deixa pouco para Marisa reencontrar a família. Veja a reação - Big Brother
02:12

Liliana gasta tempo e deixa pouco para Marisa reencontrar a família. Veja a reação

23:30
Pura tensão: Liliana pede desculpa à mãe e recebe resposta inesperada - Big Brother
02:21

Pura tensão: Liliana pede desculpa à mãe e recebe resposta inesperada

23:28
Berros: Liliana faz comentário sobre Pedro e deixa Marisa furiosa - Big Brother
06:58

Berros: Liliana faz comentário sobre Pedro e deixa Marisa furiosa

23:20
Emoção sem fim: Leandro reencontra mãe e não esconde as lágrimas - Big Brother
03:06

Emoção sem fim: Leandro reencontra mãe e não esconde as lágrimas

23:16
Em direto: Leandro faz confissão inesperada e deixa os concorrentes surpresos - Big Brother
03:57

Em direto: Leandro faz confissão inesperada e deixa os concorrentes surpresos

23:12
Leandro ataca duramente Liliana: «A cobrinha Liliana, gosta de espalhar veneno» - Big Brother
06:15

Leandro ataca duramente Liliana: «A cobrinha Liliana, gosta de espalhar veneno»

22:47
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story - Big Brother

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

22:46
Primeiro salvo da noite não passa despercebido e gera reação do público - Big Brother
01:13

Primeiro salvo da noite não passa despercebido e gera reação do público

22:44
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala - Big Brother
02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Gargalhadas e muita fofura: filha de Marco Costa derrete a internet com receita de bolo em 5 minutos

  • Secret Story
  • Ontem às 20:22
Gargalhadas e muita fofura: filha de Marco Costa derrete a internet com receita de bolo em 5 minutos - Big Brother

Com apenas alguns ingredientes e muita ternura à mistura, Maria Emília, filha de Marco Costa e Carolina Pinto, conquistou as redes sociais ao surgir num vídeo caseiro a preparar um bolo de iogurte, num momento cúmplice com a mãe que rapidamente derreteu o coração dos seguidores.

A ternura voltou a tomar conta das redes sociais graças a Maria Emília, filha do pasteleiro e antigo concorrente da Casa dos Segredos, Marco Costa, fruto da sua relação com a influenciadora digital Carolina Pinto.

Num vídeo partilhado por Carolina Pinto, a pequena Maria Emília surge a preparar um simples mas delicioso bolo de iogurte, num momento que rapidamente derreteu o coração dos seguidores. A gravação mostra não só o entusiasmo da criança na cozinha, como também a cumplicidade e a dinâmica carinhosa entre mãe e filha. Maria Emília, tratada com todo o carinho por “Mimi”, é a verdadeira protagonista do momento.

Orgulhoso, Marco Costa fez questão de partilhar o vídeo nas suas próprias redes sociais, acrescentando uma legenda simples, mas cheia de significado: «Meu orgulho».

Além da fofura do momento, a receita utilizada por Maria Emília também despertou curiosidade entre os seguidores, por ser prática e relativamente saudável.

Receita do bolo de iogurte da Maria Emília

Ingredientes:

  • 1 iogurte

  • 4 ovos

  • 2 copos de farinha de aveia (medida do copo de iogurte)

  • 2 colheres de fermento

  • 2 copos de óleo de coco (medida do copo de iogurte)

Preparação:

  1. Untar a forma com óleo de coco.

  2. Misturar todos os ingredientes.

  3. Levar ao forno pré-aquecido a 180ºC até o bolo estar cozido.

O vídeo, além de divertido, destaca-se pela naturalidade e pelo ambiente familiar, mostrando um lado mais íntimo e descontraído do dia a dia de Carolina Pinto e da pequena Mimi.

Relacionados

Visitas especiais, um passaporte para a final e nomeações que podem mudar tudo: Não perca a gala do Secret Story

Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Sem papas na língua, Vera revela tudo sobre a relação com Inês: «Não posso esconder isso»

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta
Temas: Marco Costa Maria Emília Carolina Pinto

Mais Vistos

Tudo exposto! Vera não deixa nada por dizer sobre Inês: «Tenho as melhores respostas...»

Tudo exposto! Vera não deixa nada por dizer sobre Inês: «Tenho as melhores respostas...»

Ontem às 18:50
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

Há 2h e 58min
Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Ontem às 19:04
Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9
01:40

Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9

Há 1h e 36min
Imagens exclusivas dos filhos de Marisa e Pedro viralizam e fãs não têm dúvidas: eles são a fotocópia do pai!
03:33

Imagens exclusivas dos filhos de Marisa e Pedro viralizam e fãs não têm dúvidas: eles são a fotocópia do pai!

Ontem às 21:29
Ver Mais

Notícias

Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final

Prémio de consolação! Após expulsão de Fábio, Liliana conquista Passaporte para a Final

Há 1h e 4min
Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio

Como nunca a viu! Liliana entra em desespero e chora desalmadamente após expulsão de Fábio

Há 1h e 15min
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Há 2h e 55min
Gargalhadas e muita fofura: filha de Marco Costa derrete a internet com receita de bolo em 5 minutos

Gargalhadas e muita fofura: filha de Marco Costa derrete a internet com receita de bolo em 5 minutos

Ontem às 20:22
Visitas especiais, um passaporte para a final e nomeações que podem mudar tudo: Não perca a gala do Secret Story

Visitas especiais, um passaporte para a final e nomeações que podem mudar tudo: Não perca a gala do Secret Story

Ontem às 19:21
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

Há 3h e 54min
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Inédito! Vera mostra foto privada com Fábio e revela pormenores da relação deles fora da casa

Ontem às 19:04
Sem papas na língua, Vera revela tudo sobre a relação com Inês: «Não posso esconder isso»

Sem papas na língua, Vera revela tudo sobre a relação com Inês: «Não posso esconder isso»

Ontem às 18:53
Tudo exposto! Vera não deixa nada por dizer sobre Inês: «Tenho as melhores respostas...»

Tudo exposto! Vera não deixa nada por dizer sobre Inês: «Tenho as melhores respostas...»

Ontem às 18:50
Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

20 dez, 20:04
Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

20 dez, 19:44
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Há 2h e 55min
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

Há 2h e 58min
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
03:10

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

Há 3h e 9min
Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor
05:01

Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor

Há 3h e 17min
Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»
02:00

Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»

Há 3h e 26min
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada posa em restaurante... e detalhe indesejado chama a atenção: "Isso no prato é..."

Bárbara Parada posa em restaurante... e detalhe indesejado chama a atenção: "Isso no prato é..."

Ontem às 13:31
"Não desejo a ninguém!": com fortes sintomas, Ana Barbosa vai ao hospital com o marido e a filha e recebe diagnóstico "horrível"!

"Não desejo a ninguém!": com fortes sintomas, Ana Barbosa vai ao hospital com o marido e a filha e recebe diagnóstico "horrível"!

Ontem às 12:58
Prestes a ser mãe, Ana Soares é criticada... e responde à letra: "Costumam resolver"

Prestes a ser mãe, Ana Soares é criticada... e responde à letra: "Costumam resolver"

Ontem às 11:25
Em fotos "fantásticas", Lisa Schincariol assume: "Sou milionária"

Em fotos "fantásticas", Lisa Schincariol assume: "Sou milionária"

Ontem às 10:40
Separado de Sónia Jesus, Vitó beija pessoa especial: "Meu tudo"

Separado de Sónia Jesus, Vitó beija pessoa especial: "Meu tudo"

20 dez, 18:50
Ver Mais Outros Sites