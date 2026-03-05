Marco Costa revela hábito peculiar (e muito fofo) da filha: «Só adormece assim»

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

16:33
Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João - Big Brother

Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João

16:06
Loiro e sem músculos: veja como era João antes da transformação - Big Brother

Loiro e sem músculos: veja como era João antes da transformação

15:58
De amigos a inimigos? Ricardo João arrasa Ana: «Se fosses mulher...» - Big Brother
02:28

De amigos a inimigos? Ricardo João arrasa Ana: «Se fosses mulher...»

15:50
Sara dá um alerta de peso aos colegas e Liliana aproveita o momento para repreender alguns concorrentes - Big Brother
04:18

Sara dá um alerta de peso aos colegas e Liliana aproveita o momento para repreender alguns concorrentes

15:43
Olhos nos olhos: Jéssica arrasa Liliana e a concorrente fica incrédula - Big Brother
02:26

Olhos nos olhos: Jéssica arrasa Liliana e a concorrente fica incrédula

15:42
Eva e Ricardo João discordam: «Ele que se enterre» - Big Brother
05:04

Eva e Ricardo João discordam: «Ele que se enterre»

15:39
Como nunca a viu: Luzia impõe-se contra Hugo «Coitadinha» - Big Brother
04:44

Como nunca a viu: Luzia impõe-se contra Hugo «Coitadinha»

15:16
«Tem medo de opinar»: Luzia fala abertamente sobre Hélder - Big Brother
04:24

«Tem medo de opinar»: Luzia fala abertamente sobre Hélder

14:51
Catarina e Norberto mais próximos do que nunca: «Vais dormir comigo hoje?» - Big Brother
02:22

Catarina e Norberto mais próximos do que nunca: «Vais dormir comigo hoje?»

14:39
A pista que deu que falar: Concorrentes em sintonia quanto ao segredo de Hélder - Big Brother
03:53

A pista que deu que falar: Concorrentes em sintonia quanto ao segredo de Hélder

14:36
Questionário ao detalhe. Hugo tenta a todo o custo saber mais sobre o segredo de Eva - Big Brother
05:28

Questionário ao detalhe. Hugo tenta a todo o custo saber mais sobre o segredo de Eva

14:34
Concorrentes recebem nova pista e um deles fala demais: «Esta é minha» - Big Brother
01:24

Concorrentes recebem nova pista e um deles fala demais: «Esta é minha»

14:29
Hélder desabafa com Ricardo João e as intervenções do concorrente são hilariantes - Big Brother
03:40

Hélder desabafa com Ricardo João e as intervenções do concorrente são hilariantes

14:24
Equipa dos «fracos» aposta em acrobacias na coreografia e põe músculos de João à prova - Big Brother
01:12

Equipa dos «fracos» aposta em acrobacias na coreografia e põe músculos de João à prova

14:19
Percentagem esmagadora! Este é o concorrente favorito do público do Secret Story 10 - Big Brother

Percentagem esmagadora! Este é o concorrente favorito do público do Secret Story 10

14:08
Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana? - Big Brother

Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

13:07
Diogo é «encostado à parede» explica o porquê de se ter denominado de "planta" - Big Brother
07:24

Diogo é «encostado à parede» explica o porquê de se ter denominado de "planta"

13:00
Implacável. Sara arrasa Diana Dora: «Não repitas a justificação, muda a atitude» - Big Brother
02:55

Implacável. Sara arrasa Diana Dora: «Não repitas a justificação, muda a atitude»

12:53
«Não és a planta da casa»: Luzia dá opinião sobre o jogo de Diana Dora - Big Brother
02:15

«Não és a planta da casa»: Luzia dá opinião sobre o jogo de Diana Dora

12:40
Diana Dora abre o coração e fala abertamente de mudança de postura - Big Brother
04:17

Diana Dora abre o coração e fala abertamente de mudança de postura

12:32
Mudou de sexo e o corpo chama à atenção: Pedro do Secret Story deixa todos de boca aberta com músculos - Big Brother

Mudou de sexo e o corpo chama à atenção: Pedro do Secret Story deixa todos de boca aberta com músculos

12:30
"Assalto" mais educado do Secret Story 10: Tiago «rouba» tablet à equipa contrária e o momento é épico - Big Brother
01:16

"Assalto" mais educado do Secret Story 10: Tiago «rouba» tablet à equipa contrária e o momento é épico

12:11
A ferver. Dinâmica da coreografia começa com uma discussão entre Diana Dora e Hugo - Big Brother
01:43

A ferver. Dinâmica da coreografia começa com uma discussão entre Diana Dora e Hugo

12:06
«Eu não sou uma planta»: Diogo desabafa com Eva e assume sentir-se injustiçado - Big Brother
04:26

«Eu não sou uma planta»: Diogo desabafa com Eva e assume sentir-se injustiçado

11:46
Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente - Big Brother

Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

Acompanhe ao minuto

Marco Costa revela hábito peculiar (e muito fofo) da filha: «Só adormece assim»

Marco Costa revela hábito peculiar (e muito fofo) da filha: «Só adormece assim» - Big Brother

Marco Costa fez uma partilha muito ternurenta sobre a filha, Maria Emília.

Marco Costa voltou a derreter os fãs com um novo registo fotográfico da filha, Maria Emília, de três anos. Esta quarta-feira, 4 de março, o ex-concorrente do Secret Story 2 partilhou uma imagem da menina a dormir ao seu lado e fez uma partilha muito especial sobre aquele momento.

«Sorte que tenho o peito grande. Esta princesa só adormece assim», confidenciou o pasteleiro, referindo-se ao facto de Maria Emília só conseguir adormecer com a mão no peito do pai e a beber leite do biberão. 

Pode ver aqui a partilha carinhosa:

 

Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

Marco Costa decidiu proporcionar à filha, Emília, uma experiência única. O ex-concorrente do Secret Story levou, pela primeira vez, a filha a ver um jogo do Sporting Clube de Portugal, e não esqueceu o pai num dia tão especial.

Nas redes sociais, Marco Costa assinalou nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, o momento que lhe encheu o coração de fortes emoções.

Pai, hoje levei a tua neta ao futebol pela primeira vez. Nunca fui contigo à bola enquanto estavas aqui… e isso vai ser sempre uma saudade. Mas hoje senti que estavas connosco. Em cada sorriso dela, em cada emoção minha», começou por escrever o pasteleiro, na legenda de uma partilha em que se mostra com a menina no Estádio de Alvalade, para assistir ao jogo dos leões contra o Estoril Praia.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

«Queria tanto poder dizer-te isto cara a cara “Pai, hoje fui à bola com a tua neta. E pensei em ti o tempo todo. Amo-te», completou.

Pode ver aqui a publicação em questão:
Mais real do que isto? Só se for Premium. TVI Reality 24h, sites sem anúncios, benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

«Tela em branco»: Carolina Pinto faz partilha de peso depois da separação com Marco Costa e mostra a primeira fotografia da casa nova

Marco Costa repõe «a verdade» sobre a separação: «Não acabou porque alguém falhou»

Dias depois de anunciar separação, Marco Costa viaja com a ex-sogra. O motivo é inesperado

Ele cumpriu o sonho de ser pai com ela e o amor parecia inquebrável. Hoje chocaram o País com a separação
Temas: Marco Costa Maria Emília

Fora da Casa

Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Há 40 min
Vânia Sá vive momento de aflição com a filha Leonor

Vânia Sá vive momento de aflição com a filha Leonor

Há 48 min
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Há 50 min
Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Há 1h e 24min
Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»

Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»

Há 1h e 33min
De anónimos a ícones de sucesso: Os ex-concorrentes que vingaram no pós Reality-show  

De anónimos a ícones de sucesso: Os ex-concorrentes que vingaram no pós Reality-show  

Há 2h e 37min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Fazia swing e tinha três namoradas quando entrou no Secret Story. Hoje só tem olhos para uma mulher

Fazia swing e tinha três namoradas quando entrou no Secret Story. Hoje só tem olhos para uma mulher

Hoje às 10:53
Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

Hoje às 11:46
«Debaixo dos lençóis é perigoso»: Noite escaldante agita a casa... e há quem "peça" o sinal de consentimento

«Debaixo dos lençóis é perigoso»: Noite escaldante agita a casa... e há quem "peça" o sinal de consentimento

Hoje às 09:08
Beijos e lençóis a ondular: as imagens da noite caliente de Catarina e Norberto

Beijos e lençóis a ondular: as imagens da noite caliente de Catarina e Norberto

Hoje às 09:01
O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

Hoje às 11:41
Ver Mais

Notícias

Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João

Pesquisas disparam no Google. Há uma pergunta que todos fazem sobre João

Há 9 min
Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Gritos sem fim! Vânia Sá mostra momento de pânico com a filha bebé: «Ai meu Deus, Leonor!»

Há 40 min
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Há 50 min
Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Há 1h e 24min
Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»

Viralizou com anúncio da gravidez. Agora revela o sexo do bebé e é inesperado: «Parece que me enganei»

Há 1h e 33min
Ver Mais Notícias

Opinião

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Ontem às 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

Ontem às 00:20
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

2 mar, 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

2 mar, 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Há 50 min
Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Katia Aveiro mostra foto nunca antes vista de quando pesava 118 kgs: e a transformação física impressiona

Há 1h e 24min
Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»

Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»

Hoje às 12:24
Segundo filho? Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inédita

Segundo filho? Maria Botelho Moniz surpreende com revelação inédita

Hoje às 11:25
Completamente fora de si. Diogo "explode" após receber nomeação direta: «Só me apetece partir tudo»

Completamente fora de si. Diogo "explode" após receber nomeação direta: «Só me apetece partir tudo»

Hoje às 10:43
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"É um desejo dos dois": Solange Tavares e Nelson Fernandes fazem revelações sobre o casamento

"É um desejo dos dois": Solange Tavares e Nelson Fernandes fazem revelações sobre o casamento

Há 2h e 30min
Marta Cardoso explica invulgar decisão: "Não me fazem falta"

Marta Cardoso explica invulgar decisão: "Não me fazem falta"

Hoje às 09:34
Francisco Monteiro não cala a revolta: "Soluções? Pagar 1500 euros. Estou farto de ser roubado"

Francisco Monteiro não cala a revolta: "Soluções? Pagar 1500 euros. Estou farto de ser roubado"

Hoje às 09:05
Ser novamente mãe? Maria Botelho Moniz responde e deixa garantia!

Ser novamente mãe? Maria Botelho Moniz responde e deixa garantia!

Hoje às 08:16
Marcia Soares faz confidência que envolve Francisco Monteiro: "Estou mesmo muito orgulhosa"

Marcia Soares faz confidência que envolve Francisco Monteiro: "Estou mesmo muito orgulhosa"

Ontem às 19:11
Ver Mais Outros Sites