Marco Costa revela hábito peculiar (e muito fofo) da filha: «Só adormece assim»

Marco Costa voltou a derreter os fãs com um novo registo fotográfico da filha, Maria Emília, de três anos. Esta quarta-feira, 4 de março, o ex-concorrente do Secret Story 2 partilhou uma imagem da menina a dormir ao seu lado e fez uma partilha muito especial sobre aquele momento.

«Sorte que tenho o peito grande. Esta princesa só adormece assim», confidenciou o pasteleiro, referindo-se ao facto de Maria Emília só conseguir adormecer com a mão no peito do pai e a beber leite do biberão.

Pode ver aqui a partilha carinhosa:

Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

Marco Costa decidiu proporcionar à filha, Emília, uma experiência única. O ex-concorrente do Secret Story levou, pela primeira vez, a filha a ver um jogo do Sporting Clube de Portugal, e não esqueceu o pai num dia tão especial.

Nas redes sociais, Marco Costa assinalou nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, o momento que lhe encheu o coração de fortes emoções.

Pai, hoje levei a tua neta ao futebol pela primeira vez. Nunca fui contigo à bola enquanto estavas aqui… e isso vai ser sempre uma saudade. Mas hoje senti que estavas connosco. Em cada sorriso dela, em cada emoção minha», começou por escrever o pasteleiro, na legenda de uma partilha em que se mostra com a menina no Estádio de Alvalade, para assistir ao jogo dos leões contra o Estoril Praia.

«Queria tanto poder dizer-te isto cara a cara “Pai, hoje fui à bola com a tua neta. E pensei em ti o tempo todo. Amo-te», completou.