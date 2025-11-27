Ao Minuto

22:38
03:13

22:34
02:17

22:31
01:02

22:30
05:41

22:24
04:16

22:21
02:23

22:19
01:39

22:13
02:46

22:10
02:00

22:04
04:13

22:04
04:13

21:57
04:59

21:57
02:48

21:51
02:00

21:51
02:00

21:19
02:44

21:14
00:57

21:13
03:53

20:43
02:24

20:15
03:37

20:06
09:51

19:59
02:37

19:59
02:37

19:56
03:35

19:55
01:59

Um docinho sem culpa! Tem mesmo de provar esta mousse de chocolate saudável, só com quatro ingredientes

  • Secret Story
  • Hoje às 18:06
Um docinho sem culpa! Tem mesmo de provar esta mousse de chocolate saudável, só com quatro ingredientes - Big Brother

Quer o lanche perfeito para estes dias de frio, que pedem mesmo aconchego? Marco Costa tem a receita perfeita para toda a família.

Estes dias de frio pedem um docinho a meio da tarde, mas a passos largos do Natal, são muitos aqueles que estão a cortar nas calorias para se vingarem na quadra festiva. Mas, não se preocupe: é possível adoçar a boca sem culpa e Marco Costa tem a receita perfeita, simples e que só leva quatro ingredientes!

Nas redes sociais, o pasteleiro e ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother partilhou uma receita de Mousse de Chocolate saudável, que só leva cacau, leite, mel e ovos cozidos. 

«Vocês podem comer ou dar aos vossos filhos», escreveu na legenda da publicação. 

Marco Costa deixou ainda todas as indicações para fazer a receita:

Ingredientes:

Seis ovos cozidos derretidos no liquidificador (ou varinha mágica)

60 gramas de cacau magro

200 ml de leite

1 col. de sopa de mel

Preparação: Marco Costa misturou tudo num liquidificador, mas alerta que é possível usar varinha mágica para misturar tudo, e substituir o leito por uma bebida vegetal.
 

Temas: Marco Costa Mousse de Chocolate Receitas

