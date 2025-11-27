Um docinho sem culpa! Tem mesmo de provar esta mousse de chocolate saudável, só com quatro ingredientes

Estes dias de frio pedem um docinho a meio da tarde, mas a passos largos do Natal, são muitos aqueles que estão a cortar nas calorias para se vingarem na quadra festiva. Mas, não se preocupe: é possível adoçar a boca sem culpa e Marco Costa tem a receita perfeita, simples e que só leva quatro ingredientes!
Nas redes sociais, o pasteleiro e ex-concorrente do Secret Story e do Big Brother partilhou uma receita de Mousse de Chocolate saudável, que só leva cacau, leite, mel e ovos cozidos.
«Vocês podem comer ou dar aos vossos filhos», escreveu na legenda da publicação.
Marco Costa deixou ainda todas as indicações para fazer a receita:
Ingredientes:
Seis ovos cozidos derretidos no liquidificador (ou varinha mágica)
60 gramas de cacau magro
200 ml de leite
1 col. de sopa de mel
Preparação: Marco Costa misturou tudo num liquidificador, mas alerta que é possível usar varinha mágica para misturar tudo, e substituir o leito por uma bebida vegetal.