Alerta receita saudável e docinha para os dias frios. Todos vão querer repetir e é tão fácil de fazer

Com os dias mais frios e os miúdos em casa nas férias do Natal, é sempre bom ter sugestões de receitas saudáveis, mas que adoçam a boca e nos aconchegam no Inverno. Se a par disso forem fáceis de fazer, é a cereja no topo de bolo.
Marco Costa apresentou uma sugestão que reúne tudo isso e muito mais: «Vem daí aprender a fazer uma Tarte de frutos vermelhos sem culpa», escreveu o ex-concorrente do Secret Story, num vídeo partilhado na sua página de Instagram.
A receita segue em baixo, faça que não se vai arrepender:
Receita
3 bananas
3 ovos
250 ml de iogurte grego ( se fores guloso usa o açucarado)
Mão cheia de mirtilos
Mao cheia de framboesas
Leve ao forno pré aquecido a 190/200 graus durante 25/30 min.
«Dica para os mais gulosos: Se quiserem sirvam com uma bola de gelado de Natas 😍🤤».