Os queques de cenoura e banana de Marco Costa que estão a conquistar a Internet

Marco Costa, 34 anos, já nos habituou a partilhas genuínas, cheias de sabor e de carinho, e a verdade é que cada receita que publica no Instagram parece aproximar ainda mais os seguidores do seu quotidiano familiar. Desta vez, o ex-concorrente de reality shows da TVI voltou a conquistar corações com uma proposta deliciosa e… sem culpa: queques de banana e cenoura, perfeitos para toda a família.

No vídeo, descontraído e sorridente, Marco Costa mostra passo a passo como prepara estes pequenos bolos húmidos e cheios de cor, reforçando que são uma opção saudável, simples e ideal para miúdos e graúdos. E basta ler a caixa de comentários para perceber: a receita foi um verdadeiro sucesso.

A receita de Marco Costa que está a fazer furor

“Mais uma receita das que a família toda pode comer sem CULPA!”, escreveu Marco Costa, antes de partilhar a lista de ingredientes e o modo de preparação.

Ingredientes

2 bananas maduras

2 cenouras cozidas

100 g de farinha de milho

1 colher de chá de fermento em pó

2 ovos médios

Pepitas de chocolate (opcional)

Preparação

Numa tigela grande, esmagar as bananas e as cenouras até obter uma consistência suave. Adicionar os ovos, a farinha e o fermento, misturando até ficar homogéneo. Se desejar, salpicar pepitas de chocolate por cima da massa. Dividir a mistura em formas de muffins. Levar ao forno pré-aquecido a 180 °C durante 15 a 20 minutos, ou até o palito sair limpo. Deixar arrefecer antes de servir.

E Marco fez questão de acrescentar uma nota para pais e mães:

Adequado a partir dos 6 meses (sem pepitas de chocolate).

Com pepitas, apenas a partir dos 2 anos.

Veja, em baixo, o vídeo original.

Reações cheias de carinho (e muita fome!)

Como já é habitual nas publicações do pasteleiro, os comentários transbordam afeto e apetite.

A sua companheira, Carolina Pinto, não resistiu a elogiar: “Estavam incríveis”. Também a cantora Tanya deixou uma mensagem divertida e cheia de saudade: “A comida do Marco são maravilhosas, podem-me colocar numa casa outra vez, mas só vou se o Marco for. Saudades” Entre os muitos elogios dos seguidores, destacam-se comentários como: “Que bom porque não leva açúcar. Delícia” ou “E sem glúten nem lactose!! Obrigada”.

Prova de que Marco Costa encontrou, mais uma vez, a combinação perfeita entre sabor, saúde e simplicidade e, sobretudo, aquela proximidade genuína que os fãs tanto apreciam.

Por que esta receita está a conquistar tantos seguidores?

Além de ser prática e nutritiva, a receita encaixa no estilo de vida cada vez mais adotado por famílias que procuram opções saudáveis, sem ingredientes processados ou açúcares adicionados. Mas há algo mais: a forma calorosa e transparente com que Marco Costa partilha o seu dia a dia transforma cada vídeo numa experiência emocional, próxima e familiar.

E é precisamente essa autenticidade que faz com que cada nova receita seja recebida quase como um abraço quente, reconfortante e delicioso.