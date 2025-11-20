Os queques de cenoura e banana de Marco Costa que estão a conquistar a Internet

Marco Costa, 34 anos, já nos habituou a partilhas genuínas, cheias de sabor e de carinho, e a verdade é que cada receita que publica no Instagram parece aproximar ainda mais os seguidores do seu quotidiano familiar. Desta vez, o ex-concorrente de reality shows da TVI voltou a conquistar corações com uma proposta deliciosa e… sem culpa: queques de banana e cenoura, perfeitos para toda a família.
No vídeo, descontraído e sorridente, Marco Costa mostra passo a passo como prepara estes pequenos bolos húmidos e cheios de cor, reforçando que são uma opção saudável, simples e ideal para miúdos e graúdos. E basta ler a caixa de comentários para perceber: a receita foi um verdadeiro sucesso.
A receita de Marco Costa que está a fazer furor
“Mais uma receita das que a família toda pode comer sem CULPA!”, escreveu Marco Costa, antes de partilhar a lista de ingredientes e o modo de preparação.
Ingredientes
-
2 bananas maduras
-
2 cenouras cozidas
-
100 g de farinha de milho
-
1 colher de chá de fermento em pó
-
2 ovos médios
-
Pepitas de chocolate (opcional)
Preparação
-
Numa tigela grande, esmagar as bananas e as cenouras até obter uma consistência suave.
-
Adicionar os ovos, a farinha e o fermento, misturando até ficar homogéneo.
-
Se desejar, salpicar pepitas de chocolate por cima da massa.
-
Dividir a mistura em formas de muffins.
-
Levar ao forno pré-aquecido a 180 °C durante 15 a 20 minutos, ou até o palito sair limpo.
-
Deixar arrefecer antes de servir.
E Marco fez questão de acrescentar uma nota para pais e mães:
-
Adequado a partir dos 6 meses (sem pepitas de chocolate).
-
Com pepitas, apenas a partir dos 2 anos.
Veja, em baixo, o vídeo original.
Reações cheias de carinho (e muita fome!)
Como já é habitual nas publicações do pasteleiro, os comentários transbordam afeto e apetite.
A sua companheira, Carolina Pinto, não resistiu a elogiar: “Estavam incríveis”. Também a cantora Tanya deixou uma mensagem divertida e cheia de saudade: “A comida do Marco são maravilhosas, podem-me colocar numa casa outra vez, mas só vou se o Marco for. Saudades” Entre os muitos elogios dos seguidores, destacam-se comentários como: “Que bom porque não leva açúcar. Delícia” ou “E sem glúten nem lactose!! Obrigada”.
Prova de que Marco Costa encontrou, mais uma vez, a combinação perfeita entre sabor, saúde e simplicidade e, sobretudo, aquela proximidade genuína que os fãs tanto apreciam.
Por que esta receita está a conquistar tantos seguidores?
Além de ser prática e nutritiva, a receita encaixa no estilo de vida cada vez mais adotado por famílias que procuram opções saudáveis, sem ingredientes processados ou açúcares adicionados. Mas há algo mais: a forma calorosa e transparente com que Marco Costa partilha o seu dia a dia transforma cada vídeo numa experiência emocional, próxima e familiar.
E é precisamente essa autenticidade que faz com que cada nova receita seja recebida quase como um abraço quente, reconfortante e delicioso.