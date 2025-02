Após sair da 'Casa dos Segredos 2' e antes de criar um 'império', Marco Costa faz revelação: «Tudo o que ganhei...»

Marco Costa tornou-se uma figura muito conhecida e acarinhada do público em 2011, quando participou na segunda edição da Casa dos Segredos, reality show da TVI.

A partir daí, o empresário conquistou uma legião de fãs e soube transformar a sua presença televisiva numa carreira sólida. Apaixonado pela pastelaria, especializou-se na arte dos doces e criou a sua própria marca, Receitas com Segredo, tornando-se um dos pasteleiros mais populares de Portugal. Além disso, participou em vários programas de televisão, incluindo A Tua Cara Não Me É Estranha e Big Brother - Duplo Impacto, onde voltou a demonstrar a sua autenticidade e carisma.

Em novembro de 2024, recebemos Marco Costa no programa "Bom dia Alegria" do V+ TVI. O empresário recorda o que aconteceu após a sua saída dos programas de televisão. Após um tempo, Marco Costa foi trabalhar para uma pastelaria, até perceber que o mais certo a fazer seria usar a sua imagem para o seu benefício.

A passagem de Marco Costa pela 'Casa dos Segredos 2'

No dia 5 de janeiro de 2018, no programa "Confessionário", Marco Costa esteve à conversa com Teresa Guilherme, e recordou a sua passagem pelo reality show. Entre alguns momentos, o ex-concorrente falou dos seus melhores momentos no programa, e foi confrontado com algumas imagens.

O percurso de sucesso de Marco Costa: da estrela de reality show a empresário de sucesso

Nascido em Lisboa, Marco Costa herdou o talento e deu continuidade à arte do pai – ser pasteleiro. Após trabalhar em vários estabelecimentos da área, dentro e fora de Portugal, e da passagem pela Casa dos Segredos, programa que o tornou famoso pela sua Torta de Laranja, decidiu começar o seu negócio de produção de bolos e doces, abrindo uma pequena fábrica, e a vender a sua famosa Torta de Laranja online, em feiras, na bicicleta, em centros comerciais e em alguns ginásios.

Em 2016, publicou o seu primeiro livro, Receitas com Segredo, que se tornou num enorme sucesso de vendas, quando Marco Costa voltou à Casa dos Segredos para apresentar o seu livro e, posteriormente, passou a ter a rubrica semanal «Tortas e Travessas» no programa A Tarde É Sua (TVI), onde ensinou a fazer as suas receitas ao lado de Fátima Lopes.

O seu negócio cresceu, abriu uma loja e teve de criar uma fábrica maior e com melhores condições para poder dar resposta ao aumento do número de encomendas. Publicou Sem Segredos! em 2018. Desde então, uma pandemia que abalou-lhe a vida e o trabalho, deitou, mais uma vez, mãos à obra, foi pai, e hoje orgulha-se do caminho percorrido.

