Marco Costa mostra prato feito para a filha e acaba criticado: «Na minha casa, cozinho como quero»

Marco Costa voltou a arrancar gargalhadas nas redes sociais depois de partilhar um momento culinário ao lado da filha, Maria Emília, de três anos.

Na tarde desta segunda-feira, 18 de maio, o pasteleiro publicou um vídeo no Instagram onde mostrou a receita de massa com frango que preparou para si e para a menina. No registo, era possível acompanhar todos os passos da confeção da refeição.

Contudo, houve um detalhe que não passou despercebido aos seguidores. Marco Costa apareceu a partir o esparguete antes de o colocar na panela, algo que acabou por motivar um reparo divertido na caixa de comentários: «Se um italiano te vir a partir o esparguete, esfola-te».

Conhecido pelo seu sentido de humor, Marco Costa não deixou o comentário sem resposta e acabou por reagir de forma descontraída. «Se o italiano me vir, aguenta-se! Na minha casa, cozinho como quero e se a minha filha preferir assim, podem vir os italianos todos que eu mando-os dar uma volta», respondeu.

A interação rapidamente chamou a atenção dos fãs, que se divertiram com a resposta do ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos. Muitos seguidores elogiaram a espontaneidade do pasteleiro e destacaram a forma leve como lidou com a crítica.

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