Marco Costa é confrontado com pergunta controversa. E o motivo está relacionado com a vida de solteiro

Na última desta terça-feira, 5 de maio, Marco Costa recorreu ao Instagram para interagir com os seguidores, através de uma caixa de perguntas onde respondeu a várias curiosidades.

Solteiro desde o início do ano, altura em que anunciou o fim da relação com Carolina Pinto, o pasteleiro foi confrontado com questões relacionadas com esta nova etapa da sua vida.

«Como está a ser a vida de dono de casa?», quis saber uma seguidora. «Honestamente, fico agradecido pelos elogios, mas acho que não faço nada de especial. Existem milhões de pessoas que estão sozinhas a aguentar a casa! Eu só comecei a fazer o que antes não precisava, mas não me considero nem menos nem mais que ninguém, gosto é de mostrar que todos conseguem desde que queiram!», respondeu Marco Costa.

Mais tarde, ao deparar-se com uma nova questão sobre o tema, o pasteleiro decidiu aprofundar a sua resposta. «"…Só começaste a fazer o que antes não precisavas” porque achas que são tarefas das mulheres?», questionou outro seguidor.

Perante a dúvida, Marco Costa fez questão de esclarecer o seu ponto de vista: «(…) Nunca, em nenhuma ex-relação que eu tive eu usei esta frase: “Eu ajudo a minha companheira”, porque eu não ajudo, eu partilho tarefas. Qualquer que seja a relação (…), há um trabalho de equipa. Eu comecei a fazer coisas que não fazia, porque havia uma pessoa que as fazia, não porque seja um trabalho de mulher, mas porque, por exemplo, quem me segue, eu ia pôr a roupa a secar, não sabia pôr a roupa a lavar, não era preciso porque estava estipulado que eu fazia uma coisa, a minha ex-companheira fazia outra coisa e isso é um trabalho de equipa. Ninguém ajuda ninguém, nós partilhamos tarefas (…)», explicou.