Novidades da herança de Marco Paulo! Dudu terá tomado decisão drástica: «Até às últimas consequências»

Há novidades sobre a herança que Eduardo Ferreira terá herdado do cantor Marco Paulo, falecido em outubro de 2024. Segundo os comentadores do programa V+ Fama, do canal V+ da TVI, há um impasse que levou Dudu a tomar uma decisão drástica.

«A herança está paralisada e com uma nova investigação a caminho», contou Adriano Silva Martins, acrescentando que Dudu «encomendou aos seus advogados uma investigação profunda para encontrar contas do cantor no estrangeiro».

Já Cláudia Jacques fez mais revelações: «No fundo está mais ou menos paralisada e em banho-maria desde há uma quantidade de meses. Eu diria que desde fevereiro para cá isto tem estado neste impasse porque, apesar da reunião e das tentativas de chegarem a acordo, o acordo não acontece».

«Tanto que depois o Eduardo até decidiu deixar a advogada que tinha, a doutora Joana, e mudou agora então para este escritório de advogados e penso que, em conversas com eles, chegaram à conclusão que deviam munir-se de todas as armas», sublinhou.

A comentadora adiantou ainda que o herdeiro «não acreditando naquilo que foi exposto, que as contas estavam praticamente a zero e que não havia quase nada para herdar a não ser os imóveis» foi «no rasto daquilo que haveria fora de Portugal, em contas no estrangeiro».

«Estão no encalço disto tudo e vão até às últimas consequências para encontrarem o fio do novelo, desemaranharem tudo e porem tudo às claras», disse.

Cláudia Jacques rematou: «Agora vão com tudo, porque realmente se até aqui as tentativas foram várias e o Dudu esteve mais ou menos à espera, sempre a aguardar os telefonemas, as reuniões, coisas que não aconteciam, as propostas que foram muito aquém daquilo que Dudu acha que era o justo, este impasse – e já lá vão estes meses todos – e o Dudu agora vai com tudo».