Cara da TVI emociona fãs com homenagem inesperada a Marco Paulo e há um nome bem conhecido por trás da ideia

Na manhã desta sexta-feira, dia 24, o canal V+ transmitiu uma edição especial do programa “V+ Fama”, dedicada a Marco Paulo, assinalando o primeiro aniversário da morte do artista. Em conversa exclusiva com a SELFIE, o apresentador Adriano Silva Martins revelou os bastidores e a origem deste projeto de homenagem. Segundo contou, a ideia surgiu de uma troca de palavras com o cantor Clemente, que recentemente lançou o álbum “Recordar Marco”, em memória do amigo: «Depois de uma entrevista por videochamada com o Clemente, liguei-lhe para agradecer e ele sugeriu que voltássemos a conversar, desta vez frente a frente, para falarmos da amizade dele com o Marco Paulo. Foi aí que percebi que havia espaço para algo maior», recordou Adriano.

Inspirado por essa conversa, o apresentador levou a proposta à equipa do canal, que abraçou de imediato a ideia. O resultado foi uma emissão especial carregada de emoção, recordações e testemunhos sobre o cantor que marcou gerações.

Embora nunca tenha conhecido pessoalmente o artista, Adriano afirmou ter crescido a ouvir as suas músicas e reconhece a importância cultural de Marco Paulo. O apresentador sublinhou ainda que o programa manteve, ao longo do último ano, uma relação próxima com familiares e amigos do cantor: «O Marco Paulo é parte da nossa identidade enquanto país. Curiosamente, desde a sua morte, ganhei novos amigos ligados a ele, como Maria de Lurdes Violante e Eduardo Ferreira. Temos mantido contacto constante, sempre com o objetivo de informar com rigor e, acima de tudo, respeitar a memória do Marco.»

A emissão especial do “V+ Fama” pretendeu, assim, celebrar a vida e a carreira de Marco Paulo, reforçando o carinho que o público continua a demonstrar por uma das figuras mais queridas da música portuguesa.