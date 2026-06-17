Foi uma das concorrentes mais polémicas do Love On Top. Hoje está irreconhecível após impressionante perda de peso

Margarida Aranha ainda está na memória de muitos devido ao mediatismo que ganhou com a sua participação no Love on Top, reality show da TVI, e a vida pós programa. Mãe há menos de um ano, de uma menina, chamada Aurora, Margarida Aranha tem estado focada em recuperar o corpo que tinha antes da maternidade. E está a conseguir.

A jovem já perdeu vários quilos, em poucos meses. Margarida Aranha tem aliado o exercício físico, com uma alimentação mais equilibrada. O objetivo final é regressar aos 60 quilos.

Percorra a galeria e veja a impressionante mudança física.

Margarida Aranha entrou no programa 'Love on Top' da TVI em 2018, onde ficou conhecida do público português.

Passado um tempo e após algumas polémicas, Margarida afastou-se das luzes da ribalta, tendo regressado recentemente com uma nova vida. De acordo com a sua página de Instagram oficial, Margarida pôs a fé à frente de tudo e tornou-se cristã praticante, tendo inclusive um vídeo onde explica toda esta mudança.

Entretanto, a jovem engravidou e mostrou-se uma mamã radiante de uma menina, partilhando diversos registos fotográficos desta fase feliz da sua vida.

Hoje revelou que a pequena Aurora já nasceu: «Obrigada Deus. Nasceu a princesa. Estou apaixonada demais, não dá para explicar o tamanho da felicidade que sinto», escreveu Margarida na legenda de um storie onde mostra a filha pela primeira vez.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja a primeira imagem da bebé, bem como as fotos de Margarida Aranha grávida.