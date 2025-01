Passado negro! Margarida emociona-se ao falar da mãe e do amor que faltou: «Ela merecia mais (...)»

Tempestades do passado: Margarida revelou ter enfrentado bullying, depressão e uma drástica perda de peso na adolescência.

Manuel Luís Goucha recebeu na tarde desta quinta-feira, dia 9, Margarida Barroso, ex-concorrente da Casa dos Segredos. No final da conversa, a jovem confessou que o seu maior desejo é «construir uma família com muito amor e carinho».

Margarida refere de maneira emotiva: «Sinto que tento procurar todo o amor que me faltou e às vezes acaba por ser desgastante. Ele tem feito um bom papel, foi a melhor pessoa que apareceu na minha vida», notou, referindo-se a Gonçalo, seu namorado.

Nesta conversa intimista, Margarida conta que enfrentou uma adolescência marcada por desafios. Vítima de bullying e lutou contra a depressão, aos 17 anos viu o seu peso descer drasticamente para 50 quilos, o que a levou a procurar ajuda psiquiátrica. Além disso, conviveu com a tristeza de não testemunhar amor entre os pais, um vazio emocional que moldou a sua visão sobre relações e felicidade.

Durante a conversa com Manuel Luís Goucha, a história de Margarida revelou-se uma das mais marcantes para o apresentador, Goucha perguntou: «A sua mãe consegue ser uma mulher feliz?». A questão emocionou Margarida que não conteve as lágrimas ao responder: «Acho que não (é feliz). Eu sinto que ela vê aquilo que o Gonçalo me faz sentir, o amor que me dá, e ela própria não acredita. Fico triste por ela, porque merecia muito mais.»

Este momento de vulnerabilidade tocou todos e evidenciou a força de Margarida para enfrentar o passado e construir um futuro mais positivo.

Hoje, Margarida garante estar mais confiante em si e no que quer, diz que não a opiniões alheias: «Deixava de fazer coisas que queria, assim como as minhas vontades, para satisfazer as vontades dos outros».

No final da conversa, Manuel Luís Goucha deixou uma carinhosa mensagem à convidada: «Gostei muito de conversar consigo e não me enganei ao vê-la na Casa dos Segredos: é uma menina doce, generosa e linda. Seja feliz!»