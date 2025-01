Caras da TVI surpreendem Margarida Carvalheiro no seu aniversário! Saiba quem

Margarida Carvalheiro, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 8, celebrou 22 anos de vida no passado dia 11 de janeiro com uma festa de arromba! Gonçalo Coelho, o namorado, planeou tudo ao pormenor para que o dia fosse memorável.

No meio de tantos convidados, diversão e presentes, houve uma surpresa que chamou a atenção de todos: algumas caras bem conhecidas da TVI participaram num vídeo especial, deixando mensagens de carinho para Margarida.

A primeira, logo para deixar a ex-concorrente emocionada, foi nada mais nada menos que a Voz! «Tenho todo o gosto em estar presente», disse o anfitrião da casa mais vigiada do país, depois de partilhar os seus votos de feliz aniversário.

Seguiu-se Cláudio Ramos com algumas palavras: «Desejo muitas felicidades (...) e desejo de verdade, do fundo do coração, que nos possamos encontrar mais vezes ao longo deste próximo ano».

Por último, mas não menos importante, foi Manuel Luís Goucha a partilhar uma mensagem especial: «Capricórnio como eu, um signo fantástico! Parabéns Margarida».

Veja os vídeos: