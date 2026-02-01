Chegou à final do SS com o namorado e conquistou Portugal. Agora surge irreconhecível: «Não era feliz»

Margarida Carvalheiro (Barroso) entrou na oitava edição do Secret Story com o namorado, Gonçalo Coelho, e juntos conquistaram o País com um amor que mostrou superar qualquer obstáculo.

Os dois ex-concorrentes chegaram até à final e conseguiram esconder o seu segredo até uma fase tardia do jogo e a história de amor comoveu tudo e todos.

Agora, Margarida surge irreconhecível numa partilha em que compara o que era há uns anos com o que é atualmente. Através da sua página de Instagram, a jovem fez uma confissão sobre esse tempo em que não se sentia feliz.

«A Margarida de cima via a comida como refúgio. Não sabia gerir as emoções dela e descontava na comida. Achava que as pessoas nunca iriam gostar dela por causa da aparência. A Margarida de cima não era feliz!», escreveu a ex-concorrente.

A jovem comparou depois com a pessoa que se tornou e que é atualmente: «A Margarida de baixo aprendeu a gerir as emoções dela e deixou de ver a comida como refúgio. Começou a gostar cada vez mais do corpo dela e percebeu que nunca deveria mudar por ninguém. Só por ela mesma».