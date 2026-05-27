De dieta, mas a sonhar com um docinho? Este bolo de chocolate na airfryer é a solução perfeita. E faz-se em 10 minutos

Há dias em que a vontade de comer algo doce fala mais alto, mesmo quando se tenta manter uma alimentação equilibrada. Foi precisamente a pensar nesses momentos que Margarida Carvalheiro destacou uma receita simples, rápida e mais equilibrada de bolo de chocolate feito na airfryer, perfeita para quem não quer fugir totalmente da dieta.
Conhecida pelas partilhas ligadas ao estilo de vida, bem-estar e alimentação, Margarida tem vindo a conquistar muitos seguidores nas redes sociais com sugestões práticas para o dia a dia. Desta vez, mostrou como é possível preparar uma sobremesa rica em proteína e pronta em apenas 10 minutos.
Ingredientes
- 10g de cacau magro em pó
- 10g de aveia aromatizada
- 1 ovo
- 1 colher de café de fermento em pó
- 20g de whey sabor brownie de chocolate
- 15g de chocolate negro
- 1 iogurte magro natural
Como preparar
Basta misturar muito bem todos os ingredientes até obter uma massa homogénea. Depois, colocar numa forma adequada para airfryer e levar a cozinhar durante cerca de 10 minutos. O resultado é um bolo de chocolate húmido, rápido de fazer e ideal para matar a vontade de um doce sem grandes culpas.
Macros aproximadas
- Proteína: ~33g
- Hidratos: ~23g
- Gordura: ~12g
- Calorias: ~352 kcal
Uma opção prática para um lanche diferente ou até para aquele momento em que apetece sobremesa, mas sem exageros.