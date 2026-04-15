Este casal do Secret Story singrou. E agora tem um negócio de sucesso

Agora que foi descoberto o segredo… Recordamos as fotos mais apaixonadas de Gonçalo e Margarida fora do Secret Story!

Margarida e Gonçalo entraram na oitava edição do Secret Story como casal e com um objetivo bem definido: dar maior visibilidade ao seu projeto, o Goma Fitness.

Durante a participação no reality show da TVI, os dois conquistaram não só os colegas dentro da casa, como também o público, destacando-se pela cumplicidade, entreajuda e relação sólida que sempre demonstraram. Essa exposição acabou por ter um impacto direto no crescimento do negócio.

Atualmente, o estúdio tem vindo a afirmar-se cada vez mais , beneficiando da notoriedade alcançada com o programa. Trata-se de um estúdio de fitness que nasceu do sonho de Gonçalo em criar o seu próprio projeto na área do treino e bem-estar.

Por outro lado, Margarida tem tido um papel fundamental na evolução da marca, sobretudo na vertente digital. Com formação na área, é responsável pela gestão das redes sociais e pela presença online do estúdio, aplicando estratégias que ajudam a atrair novos clientes e a consolidar a identidade do negócio.