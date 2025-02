Exclusivo! Margarida Castro comenta expulsão em primeira mão: «Estão todos a dar em doidos, portanto...»

Na Gala do Secret Story - Desafio Final, apresentada por Cláudio Ramos, chegamos ao momento de saber quem foi o concorrente expulso. O jogo despediu-se de Margarida Castro que teve uma estadia curta na casa de apenas 2 semanas. Ao chegar a estúdio, Margarida conversou em exclusivo com a repórter digital da TVI, Rita Vassalo.

«Eu queria muito ganhar o prémio e gostei muito de ser salva na outra semana, no entanto sinto-me aliviada, já não me identificava muito com o ambiente da casa e eles estão todos a dar em doidos. Portanto, ainda bem que eu saí», começou por dizer.

A ex-concorrente acrescentou ainda aquilo que pensa quanto àquele que poderá ser o motivo da expulsão: «Honestamente, o que eu acho é que os realities hoje em dia estão-se a reger um bocadinho pelos fãs que têm mais dinheiro e não tanto por quem merece estar lá dentro (...) Eu acho genuinamente que tinha mais a oferecer ao jogo do que o Ossman, no entanto o público é que decide e foi esta a decisão que teve, porque eu não me arrependo rigorosamente de nenhum confronto que tenha tido nem da minha entrada“.

Veja aqui:

Entre Margarida Castro, Miguel Vicente e Ossman Idrisse, o concorrente expulso foi Margarida Castro com 7% dos votos.

O primeiro a ser salvo foi Miguel Vicente com 62% dos votos.

Veja o momento mais esperado da noite: