É oficial: Desafio Final recebe mais uma concorrente e vem com assuntos por resolver. Saiba tudo

Margarida Castro é a nova concorrente do Secret Story - Desafio Final.

A jovem entra sozinha, mas deixa cá fora o namorado, Daniel Panelo, que conheceu no BB2024, em que ambos participaram.

Margarida confessa querer entrar porque tem muito para resolver com alguns dos concorrentes.

Já começou mais uma gala do Secret Story - Desafio Final e em grande. A casa mais vigiada do País recebe este sábado, dia 25 de janeiro, uma nova concorrente: Margarida Castro.

A jovem ficou conhecida do grande público em 2024, quando entrou no Big Brother. No entanto, já tinha uma forte comunidade nas redes sociais antes de participar no programa.

Assume-se como uma mulher independente, vive sozinha desde os 18 anos e não suporta que mexam nas suas coisas. Adora ser o centro das atenções e garante que tem espírito de líder e pouca paciência para ser mandada.

Desde que saiu do Big Brother, namora com Daniel Panelo, que conheceu na casa mais vigiada do País, e com quem vive em Lisboa. Aceitou entrar no Secret Story – Desafio Final porque diz ter muita coisa para resolver com quem lá está.

De recordar que Cristina Ferreira fez revelações inéditas e bombásticas sobre este fim de semana no Secret Story - Desafio Final, com gala dupla este sábado e domingo.

No final do programa «Dois às 10» de sexta-feira, a diretora de entretenimento e ficção da TVI anunciou: «Alerto que é um fim de semana intenso no Desafio (Final). Vai haver pessoas novas a entrar, vai haver outras a sair e dizem que segunda a casa vai rebentar, o que? Por acaso até sei, mas não posso dizer».

Esta semana, os concorrentes nomeados e que estão por isso em risco de serem expulsos são Daniela Santos, Flávia Monteiro, Inês Morais e João Ricardo. Quantos saem e quando saem? Vai ter de esperar para ver!

E se sobre este fim de semana ainda não há muitas novidades, sobre o que vai acontecer na segunda-feira já foram revelados alguns pormenores.

Segundo o que foi avançado ontem na página de Instagram da TVI, «segunda-feira, a casa (do Secret Story – Desafio Final) vai rebentar»! A TVI prepara-se para revelar uma «missão verdadeiramente explosiva» no programa especial.

Com a apresentação de Cláudio Ramos, a noite promete emoções ao rubro, intrigas e muita tensão entre os concorrentes. O Desafio Final está em contagem decrescente para o grande momento. Que segredos serão revelados? Quem estará à altura do desafio?